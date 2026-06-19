Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkomitmen meneruskan surat petisi dari masyarakat yang mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat yang diserahkan Lembaga Masyarakat Peduli MBG menekankan pentingnya program untuk pemenuhan gizi anak-anak di Sumatera Utara. Bobby menilai program tersebut sudah bermanfaat namun perlu penyempurnaan tanpa mengorbankan manfaat yang telah dirasakan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk meneruskan surat petisi dari masyarakat yang mendukung program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) kepada Presiden Prabowo Subianto . Surat petisi tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan warga di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Jumat (19 Juni 2026).

Surat tersebut berisi dukungan dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) yang menyerukan keberlanjutan program tersebut. Bobby, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo, mengapresiasi kehadiran masyarakat yang tergabung dalam LMP MBG karena menyuarakan pentingnya kelanjutan MBG. Ia menegaskan bahwa manfaat program telah dirasakan langsung oleh anak-anak dan orang tua di berbagai daerah Sumatera Utara.

Meskipun不变, Bobby menilai program MBG masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya, tetapi evaluación tersebut tidak boleh mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak yang sudah merasakan manfaat selama ini. Di balik all yang hadir setuju, Glenn pemahaman bahwa perbaikan diperlukan, tetapi tidak dengan mengorbankan kebutuhan dasar anak-anak yang telah terbukti manfaatnya





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Makan Bergizi Gratis MBG Bobby Nasution Prabowo Subianto Sumatera Utara

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