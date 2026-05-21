Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegas Menolak Proyek dengan Mark-up Anggaran

Gubernur Sumut Bobby Nasution menolak sejumlah proyek OPD dengan alasan mark-up anggaran dan proses yang tidak transparan. Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang efektif dan efisien.

Gubernur Sumut Bobby Nasution mengambil sikap tegas menolak sejumlah pengajuan proyek dari organisasi perangkat daerah ( OPD ) di lingkungannya. Penolakan ini didasari indikasi mark-up anggaran serta proses yang tidak transparan dan tidak masuk akal.

Bobby mengungkapkan kegeramannya karena dokumen berbagai proyek tiba-tiba sudah berada di meja kerjanya tanpa melewati tahapan perencanaan, evaluasi, dan paparan terbuka. Hal ini menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik yang tidak sesuai prosedur. Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa dirinya tidak akan meneken proyek yang prosesnya tidak jelas dan terkesan dimahalkan. Ia menyoroti banyaknya pihak yang mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek tanpa prosedur yang semestinya.

Menurut Bobby, beberapa pengajuan proyek datang setelah ucapan selamat atas kemenangannya, langsung meminta tanda tangan persetujuan. Ia mempertanyakan asal-usul proyek tersebut yang tiba-tiba muncul di mejanya. Salah satu proyek yang menjadi sorotan tajam Bobby Nasution adalah pembangunan fisik sebuah gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran fantastis, mencapai Rp484 miliar. Proyek ini ditolak karena tidak pernah dipresentasikan secara detail.

Bobby menjelaskan bahwa konsep pembangunan maupun rincian anggaran proyek gedung tersebut tidak pernah dipaparkan secara terbuka. Tiba-tiba, dokumen proyek dengan nilai ratusan miliar itu sudah siap untuk ditandatangani. Penolakan ini menjadi bukti komitmen Bobby untuk tidak asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, apalagi jika anggarannya terkesan digelembungkan. Ia tidak ingin ada pemborosan anggaran daerah yang tidak efisien.

Gubernur Bobby Nasution menegaskan akan lebih ketat dalam memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik pemborosan anggaran dan permainan proyek yang merugikan masyarakat. Ia memberikan sinyal keras kepada seluruh OPD setempat agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal atau mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan. Setiap program pembangunan harus memiliki dasar yang kuat dan transparan.

Bobby menekankan bahwa setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah. Prioritas utama adalah kesejahteraan rakyat Sumut melalui penggunaan dana yang efektif dan efisien.





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bobby Nasution Proyek OPD Mark-Up Anggaran Transparansi Efisiensi Anggaran Daerah

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RS Internasional Segera Ada di Sumut, Gubernur Bobby Nasution Pastikan Beri Pelayanan Maksimal ke MasyarakatBobby menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, alat kesehatan (alkes), sumber daya manusia (SDM), hingga kualitas pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Read more »

Gubsu Bobby Nasution Tegas Tolak Proyek Mark UpGubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tid

Read more »

Sumut gandeng RS An-Nisa hadirkan layanan kesehatan internasionalGubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggandeng Rumah Sakit (RS) An-Nisa guna menghadirkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional bagi ...

Read more »

Gubernur Sumut Minta Sanksi Tegas untuk ASN Pengguna Vape GetarGubernur Sumut Bobby Nasution tegas meminta hukuman berat bagi oknum ASN Pengguna Vape Getar di lingkungan Pemprov Sumut. Kasus ini menjadi sorotan serius dan Pemprov akan mengambil tindakan sesuai aturan kepegawaian.

Read more »