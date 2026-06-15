Gubernur Sumatera Utara Pastikan Fasilitas MTQ Siap Digunakan

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Dewan Hakim MTQ Ke-40 tingkat Sumut usai pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2030 di Kantor Gubernur Sumut, Ahad (14/6/2026). Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap memastikan seluruh fasilitas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-40 tingkat Provinsi Sumut 2026, siap digunakan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Dewan Hakim MTQ Ke-40 tingkat Sumut usai pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2030 di Kantor Gubernur Sumut, Ahad (14/6/2026).

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap memastikan seluruh fasilitas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-40 tingkat Provinsi Sumut 2026, siap digunakan.

"Seluruh fasilitas di arena perlombaan dan sarana pendukung lainnya telah siap digunakan," tegas Sulaiman Harahap usai meninjau langsung persiapan akhir pelaksanaan MTQ Ke-40 tingkat Provinsi Sumut 2026 di Lapangan Astaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin. Rangkaian pembukaan MTQ Ke-40 tingkat Provinsi Sumut ini, lanjut dia, dijadwalkan berlangsung pada Senin malam yang diperkirakan berjalan aman dan lancar. Sulaiman yang juga menjabat Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sumut ini memberikan perhatian khusus terhadap kenyamanan peserta dan pengunjung.

Sebanyak 1.109 peserta dari 28 kabupaten/kota se-Sumut akan berkompetisi di delapan cabang dengan 28 golongan perlombaan di MTQ Ke-40 tingkat Provinsi Sumut di Lapangan Astaka Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 15 - 24 Juni 2026. Selain Lapangan Astaka, MTQ Ke-40 ini yang mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah" juga berlangsung di Aula Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumut, dan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

"Saya meminta panitia pastikan ketersediaan toilet umum yang memadai, menjaga kebersihan fasilitas pendukung, serta menata stan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang turut meramaikan kegiatan ini," tutur Sulaiman. Ia juga meminta panitia menyiapkan langkah antisipasi guna memberikan perlindungan bagi peserta dan tamu undangan atas kondisi cuaca yang belakangan tidak menentu.

"Kita tidak bisa memprediksi cuaca akhir-akhir ini, tolong diantisipasi dengan baik di venue utama. Jangan sampai begitu acara dimulai hujan turun, para hadirin serta tamu undangan malah berhamburan mencari tempat berteduh," tegas Sulaiman. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap pelaksanaan MTQ Ke-40 tingkat Provinsi Sumut 2026 menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al Quran berkelanjutan. Bobby menginginkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Sumut sepanjang tahun.

"Kami tidak ingin MTQ jadi ajang seremonial, bukan suksesi gubernur atau sekadar pagelaran tahunan. Yang paling penting bagaimana MTQ benar-benar menjadi sarana syiar Alquran di Sumatera Utara," ucap Bobby usai melantik pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut periode 2026-2030 serta melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim MTQ Ke-40 Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Ahad (14/6).

Adapun pengurus LPTQ Sumut yang dilantik Sulaiman Harahap sebagai Ketua Umum, Muhammad Yasir Tanjung sebagai Ketua Harian, Rijal Ahmad Rangkuti sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan Syaifuddin Hazmi Lubis sebagai Ketua Dewan Hakim MTQ Ke-40 Sumut





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Gubernur Sumatera Utara MTQ Ke-40 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Sulaiman Harahap Bobby Nasution

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