Gubernur Sherly Tjoanda Berkomitmen Benahi Rumah Tidak Layak Huni Siswa Sekolah Rakyat di Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menanggapi langsung keluhan siswa Sekolah Rakyat terkait hunian yang tidak layak dan menjanjikan bantuan renovasi melalui program Kemensos serta pemberian modal usaha.

Gubernur Maluku Utara , Sherly Tjoanda , baru-baru ini melakukan kunjungan kerja yang sangat menyentuh hati dengan mengunjungi fasilitas Sekolah Rakyat di wilayahnya. Dalam kunjungan tersebut, Sherly tidak datang sendirian, melainkan didampingi oleh wakil gubernur serta jajaran tim teknis yang berkompeten.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang tersedia sudah memadai bagi para siswa, namun lebih dari itu, Gubernur ingin mendengar secara langsung apa saja kendala dan keluhan yang dihadapi oleh para murid dalam menempuh pendidikan mereka sehari-hari. Dengan pendekatan yang humanis, Sherly menyempatkan diri untuk berkeliling dan berinteraksi secara personal dengan setiap siswa, menciptakan suasana yang cair sehingga para murid merasa nyaman untuk menyampaikan aspirasi mereka tanpa rasa takut.

Dalam momen yang penuh haru, seorang murid memberanikan diri untuk mengadu langsung kepada Gubernur mengenai kondisi tempat tinggalnya dan teman-temannya yang sangat memprihatinkan. Dengan nada penuh harap, siswa tersebut menyampaikan bahwa rumah-rumah mereka selama ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kondisinya sudah tidak layak huni. Ia mewakili rekan-rekannya meminta bantuan kepada Gubernur agar pemerintah dapat segera turun tangan memperbaiki hunian mereka. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi rumah para siswa Sekolah Rakyat ini memang sangat memprihatinkan.

Banyak dari mereka yang tinggal di bangunan yang belum selesai dikonstruksi, di mana bagian dapur masih berupa ruang terbuka, teras rumah yang belum rampung, hingga dinding rumah yang hanya terbuat dari papan sederhana yang sudah lapuk dimakan usia. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang tidak layak ini tentu menjadi beban psikologis dan fisik bagi para siswa dalam belajar. Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda dengan sigap memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki skema bantuan melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Sherly menjelaskan bahwa terdapat koordinasi erat dengan Kementerian Sosial atau Kemensos untuk memastikan para siswa Sekolah Rakyat mendapatkan prioritas dalam renovasi rumah. Menariknya, program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan saja, tetapi juga mencakup pemberian modal usaha bagi keluarga siswa.

Langkah ini diambil agar orang tua para siswa memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil, sehingga kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan mereka tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang ekstrem. Komitmen Sherly Tjoanda dalam membenahi sektor kesejahteraan sosial di Maluku Utara menunjukkan visi kepemimpinannya yang inklusif. Ia percaya bahwa kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup siswa di rumah.

Bagaimana mungkin seorang anak bisa belajar dengan maksimal jika tempat tinggal mereka tidak memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, integrasi antara program pendidikan di Sekolah Rakyat dengan program bantuan sosial dari Kemensos menjadi kunci utama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil di Maluku Utara. Sherly berharap agar seluruh jajarannya dapat mempercepat proses pendataan dan eksekusi di lapangan sehingga bantuan tersebut segera sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah provinsi untuk lebih peka terhadap realitas sosial di akar rumput. Dengan mendengar langsung keluhan dari para siswa, Gubernur dapat memotong jalur birokrasi yang seringkali memperlambat distribusi bantuan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan tim kerja, menjadi penguat bagi Sherly Tjoanda dalam memimpin Maluku Utara menuju arah yang lebih sejahtera.

Program renovasi rumah dan pemberian modal usaha ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi para siswa Sekolah Rakyat untuk terus bersekolah dan bermimpi tinggi, meskipun mereka memulai segala sesuatunya dari kondisi yang penuh keterbatasan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal program ini hingga seluruh siswa Sekolah Rakyat memiliki hunian yang layak dan bermartabat





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sherly Tjoanda Maluku Utara Sekolah Rakyat RTLH Kemensos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gubernur Sherly Tjoanda Menangis Kunjungi Penerima Pertama RTLH 2026, Langsung Beri Bantuan Modal UsahaBerita Gubernur Sherly Tjoanda Menangis Kunjungi Penerima Pertama RTLH 2026, Langsung Beri Bantuan Modal Usaha terbaru hari ini 2026-05-05 09:06:54 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Gubernur Sherly Tjoanda Kaget Lihat Kondisi Kamar Mandi Calon Penerima Bantuan RTLH 2026: Terbuka di AlamBerita Gubernur Sherly Tjoanda Kaget Lihat Kondisi Kamar Mandi Calon Penerima Bantuan RTLH 2026: Terbuka di Alam terbaru hari ini 2026-05-05 08:16:48 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Mandor Proyek Keringat Dingin, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Tahu Teknis Bangunan saat Tinjau Sekolah RakyatBerita Mandor Proyek Keringat Dingin, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Tahu Teknis Bangunan saat Tinjau Sekolah Rakyat terbaru hari ini 2026-05-05 19:41:22 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Sherly Tjoanda Terheran-heran Lihat Makanan Murid Sekolah Rakyat, Gubernur Malut: Ini Masak Sendiri atau MBG?Berita Sherly Tjoanda Terheran-heran Lihat Makanan Murid Sekolah Rakyat, Gubernur Malut: Ini Masak Sendiri atau MBG? terbaru hari ini 2026-05-06 14:28:40 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pantau SR, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Kaget Siswa Kurang Bergairah Jawab Sambutannya: Ikannya Kurang Pak KepsekBerita Pantau SR, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Kaget Siswa Kurang Bergairah Jawab Sambutannya: Ikannya Kurang Pak Kepsek terbaru hari ini 2026-05-06 21:48:27 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pantau SR, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Kaget Siswa Kurang Bergairah Jawab Sambutannya: Ikannya Kurang Pak KepsekBerita Pantau SR, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Kaget Siswa Kurang Bergairah Jawab Sambutannya: Ikannya Kurang Pak Kepsek terbaru hari ini 2026-05-06 21:48:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »