Pemerintah DKI Jakarta mengubah Hutan Kota Universitas Indonesia menjadi Hutan Raya. Langkah ini ditujukan untuk konservasi jangka panjang dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Depok.

Kota Depok, Jawa Barat, mencatatkan langkah strategis baru dalam pengelolaan lingkungan hidup pada Kamis, 19 November 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, resmi menyatakan rencana konversi Hutan Kota Universitas Indonesia menjadi Hutan Raya. Keputusan fundamental ini diambil untuk memastikan fungsi ekologis kawasan hijau tersebut memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan bagi masyarakat sekitar dan keseimbangan lingkungan di wilayah penyangga ibukota.

Transformasi Hutan Kota UI Menjadi Hutan Raya Strategis

Kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia yang terletak bersebelahan dengan permukiman padat penduduk di Depok, Jawa Barat, kini memiliki status perlindungan yang ditingkatkan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya maksimalisasi fungsi ruang terbuka hijau untuk menyerap karbon, mengendalikan suhu mikro, dan menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Konversi status menjadi Hutan Raya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan aset alam tersebut dari tekanan alih fungsi lahan.

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Program Anti Kekerasan dan Pengelolaan Sampah di Jakarta

Selama periode enam belas hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelorakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, isu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam juga mendapat sorotan intensif. Secara bersamaan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, mengungkap data krusial mengenai manajemen limbah padat di wilayah DKI Jakarta. Capaian pengelolaan sampah dari hulu saat ini masih tercatat di bawah dua puluh persen, menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya masih menjadi tantangan besar yang memerlukan intervensi edukatif berkelanjutan.

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Integritas ASN dan Dukungan Terhadap Petani Jagung Lokal

Dalam ranah tata kelola pemerintahan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas menginstruksikan agar para istri aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan aktif mengingatkan suami mereka untuk menghindari praktik korupsi. Pesan integritas ini disampaikan sebagai upaya preventif menjaga moralitas birokrasi. Di sektor ekonomi, Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten terus memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan penyerapan jagung hasil produksi petani dalam negeri, sejalan dengan gerakan nasional untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan sektor pertanian.