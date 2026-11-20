Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Nominal ini naik 7,1 persen dari tahun sebelumnya setelah proses negosiasi tripartit yang alot antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 di angka Rp6.136.941. Keputusan penting ini ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026, melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Angka final tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian sidang yang berlangsung selama tiga hari penuh di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Mekanisme Penetapan UMP dan Angka Final

Keputusan Gubernur ini mengacu langsung pada rekomendasi yang disampaikan oleh unsur pemerintah dalam Dewan Pengupahan. Besaran upah baru untuk tahun 2027 ini mencatatkan kenaikan sebesar Rp407.065 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026 yang bernilai Rp5.729.876. Secara persentase, kenaikan tersebut mencapai sekitar 7,1 persen, yang lebih tinggi daripada angka kenaikan tahun sebelumnya yang tercatat di level 6,1 persen.

Also read Rencana Besar Pramono di Balik Anggaran Rp400 Miliar 5 Abad Jakarta yang Kena Sorot DPRD DKI

Pramono Anung menegaskan bahwa angka Rp6.136.941 ini merupakan titik keseimbangan yang dicapai setelah pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah tidak mampu menyepakati satu angka tunggal. Ketidaksepakatan ini memaksa ketiga pihak menyerahkan tiga usulan berbeda kepada Gubernur untuk menjadi penentu final dalam rangka menjaga keadilan pengupahan di ibukota.

Posisi Buruh dan Tuntutan Kenaikan Lebih Tinggi

Selain pemerintah, unsur buruh juga menyampaikan aspirasi mereka melalui usulan dengan indeks alfa 1,0. Usulan dari pihak buruh ini menetapkan angka tertinggi sebesar Rp6.210.040, yang berarti meningkat Rp480.164 atau sekitar 8,38 persen dari tahun sebelumnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebelumnya mendesak agar Gubernur tidak lagi menggunakan indeks alfa 0,7.

Advertisement

Said Iqbal menyoroti ketimpangan biaya hidup di Jakarta yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah penyangga. Ia menyatakan bahwa upah minimum di ibu kota seharusnya tidak boleh lebih rendah dari Kabupaten Bekasi atau Kabupaten Karawang. Meskipun awalnya KSPI menyarankan indeks 0,9, pihak buruh akhirnya menaikkan tuntutannya menjadi alfa 1,0 saat Rapat Dewan Pengupahan resmi digelar.

Sikap Pengusaha dan Kewaspadaan Ekonomi

Dari sisi pengusaha, Nurjaman sebagai Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta menjelaskan bahwa usulan mereka menggunakan indeks alfa 0,5. Angka terendah dari pihak pengusaha ditetapkan sebesar Rp6.047.589, yang naik Rp317.713 atau sekitar 5,55 persen dari tahun lalu. Nurjaman menekankan bahwa seluruh perhitungan dari ketiga unsur tersebut tetap merujuk pada formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Pihak pengusaha berpandangan bahwa kenaikan upah tidak boleh dipaksakan terlalu tinggi karena berisiko menekan daya tahan perusahaan. Mereka khawatir jika beban usaha meningkat drastis, hal tersebut dapat berdampak negatif pada keberlangsungan operasional bisnis di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis dan penuh tantangan.

Dampak Nyata dan Prospek bagi Pekerja Jakarta

Keputusan Gubernur ini menjadi wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha di Provinsi DKI Jakarta. Proses pembahasan yang intensif selama tiga hari ini berhasil diselesaikan lebih cepat dari tenggat waktu nasional yang biasanya berakhir pada hari berikutnya.

Advertisement

Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat bersyukur dapat menyelesaikan sidang tersebut tepat waktu. Langkah ini diharapkan dapat meredam ketegangan sosial sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja dan pengusaha untuk merencanakan strategi keuangan dan operasional mereka di tahun mendatang dengan lebih stabil dan terarah.