Gubernur Pramono Anung Resmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol, Jakarta Dinobatkan Kota Teraman Kedua di ASEAN

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol pada 2 Mei 2026. Dalam acara tersebut, Pramono menyatakan bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN berkat keberagaman dan suasana kondusif masyarakatnya. Ia juga mengungkapkan bahwa keberagaman di Jakarta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlihat dari berbagai perayaan budaya dan keagamaan. Selain itu, Pramono mengapresiasi komitmen sektor swasta dalam melibatkan UMKM dalam operasional hotel, yang diharapkan dapat memutar roda ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi meresmikan Hotel Mercure Jakarta Grogol pada Sabtu, 2 Mei 2026 di Jakarta Barat. Dalam acara tersebut, Pramono mengungkapkan bahwa Jakarta telah dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, berkat keberagaman dan suasana kondusif yang terus terjaga di kalangan masyarakat.

Ia menekankan bahwa keamanan dan keberagaman yang terjaga menjadi fondasi penting dalam transformasi Jakarta sebagai pusat ekonomi global. Pramono juga mengakui bahwa meskipun Jakarta masih menghadapi tantangan kemacetan yang menempati peringkat ke-17 di dunia, infrastruktur yang terus berkembang telah menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam meningkatkan daya tarik kota. Dalam sambutannya, Pramono menjelaskan bahwa keberagaman di Jakarta tidak lagi hanya sekadar slogan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hal ini terlihat dari berbagai perayaan budaya dan keagamaan yang semarak, seperti Christmas Carol, Imlek, dan pawai ogoh-ogoh saat Nyepi. Menurutnya, inilah yang membuat Jakarta begitu semarak dan menjadi contoh nyata bahwa keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Pramono mengapresiasi langkah sektor swasta, khususnya Sun Motor Group dan Accor Group, yang berkomitmen melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam operasional hotel baru tersebut.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara industri perhotelan dan UMKM merupakan langkah nyata untuk memutar roda ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Jakarta. Pramono juga menyatakan bahwa komitmen hotel untuk bekerja sama dengan UMKM akan memberikan manfaat bagi hotel itu sendiri dan juga bagi perkembangan ekonomi Jakarta. Senada dengan Pramono, Founder Sun Motor Group, Ibu Imelda Sundoro, dalam pidatonya menyatakan komitmen grupnya untuk memajukan industri pariwisata sekaligus memberikan dampak positif bagi bangsa.

Ia berharap bahwa Hotel Mercure Jakarta Grogol dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar dan bangsa Indonesia. Hotel Mercure Jakarta Grogol sendiri hadir dengan sentuhan budaya lokal Betawi, yang diharapkan menjadi simbol baru aktivitas kota sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Jakarta Barat. Peresmian ini turut dihadiri oleh Wali Kota Jakarta Barat Lin Mutmainnah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Jakarta Barat Imron Syahrin, Camat Grogol Petamburan Raditian Ramajaya, Lurah Wijaya Kusuma Fajar, dan beberapa pejabat lainnya





