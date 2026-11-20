Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan lahan di Rorotan hanya diparkir sementara untuk mobil Kopdes Merah Putih tanpa kerja sama resmi dengan Pemprov.

Pemprov DKI Jakarta memberikan respons resmi terkait kekhawatiran publik mengenai penumpukan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penggunaan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah tersebut bersifat sementara dan tidak melibatkan kesepakatan kerja sama resmi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Menjelaskan Status Penggunaan Lahan Sementara

Pramono Anung secara eksplisit menyatakan bahwa area yang dikelola oleh BUMD di Rorotan itu hanya digunakan sebagai tempat parkir sementara bagi mobil operasional Kopdes Merah Putih. Gubernur menegaskan bahwa tidak ada perjanjian kerja sama formal antara Kopdes Merah Putih dan Pemprov DKI Jakarta terkait pemanfaatan lahan ini.

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Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang mengenai adanya proyek jangka panjang atau kemitraan strategis. Pernyataan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aset daerah tidak dimanfaatkan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Reaksi Warga dan Pertanyaan Transparansi

Suasana tersebut sempat menjadi sorotan ketika warga setempat, yaitu Agung, menyampaikan keberatannya melalui tayangan Sapa Indonesia Pagi pada Jumat, 20 November 2026. Agung mempertanyakan alasan pemanfaatan lahan yang seharusnya menjadi hak dan kepentingan warga atas dana yang sebelumnya dialokasikan.

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Warga ini menilai bahwa lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut memiliki peruntukan awal yang seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar. Agung merasa menyesalkan belum adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab penuh atas proyek penumpukan kendaraan ini.

Agung juga menyebutkan bahwa warga sekitar saat ini turut berperan dalam menjaga area lahan tersebut. Namun, kondisi pemanfaatan lahan yang ada dianggap tidak sesuai dengan rencana peruntukan semestinya yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi publik.

Peringatan Gubernur Soal Kesepakatan Tertutup

Sebagai tanggapan atas isu tersebut, Pramono Anung meminta seluruh jajarannya untuk memastikan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah dilakukan secara transparan dan terbuka. Gubernur memberikan peringatan keras agar tidak terjadi kesepakatan tertutup antara pengelola tempat dengan Kopdes Merah Putih.

Ia menekankan pentingnya mekanisme pengelolaan aset yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melibatkan pihak ketiga secara diam-diam. Larangan ini ditujukan untuk mencegah praktik penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah yang dapat merugikan masyarakat.

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Pramono Anung memastikan bahwa setiap penggunaan aset publik haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembangunan atau pengalokasian lahan tersebut.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Kepuasan warga seperti Agung menunjukkan kebutuhan akan keterbukaan informasi yang lebih luas dan akses langsung.

Pemprov DKI Jakarta tampaknya akan melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap praktik pemanfaatan lahan di kawasan Rorotan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur. Langkah transparansi ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik mengenai pengelolaan aset daerah yang sehat dan akuntabel.