Gubernur Papua Barat Daya resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 2,5 juta dengan kenaikan Rp 276.500. Artikel ini mengulas detail UMSP enam sektor dan dasar perhitungannya berdasarkan PP No 49 Tahun 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua Barat Daya, Suroso, mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026. Dokumen resmi tersebut ditandatangani pada Jumat, 20 November 2026. Pengumuman publik disampaikan pada Minggu, 22 November 2026.

Detail Besaran Kenaikan UMP 2027 Papua Barat Daya

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menetapkan angka UMP 2027 sebesar Rp 2.500.000. Besaran ini mencerminkan kenaikan sebesar Rp 276.500 dibandingkan tahun sebelumnya. Suroso menjelaskan bahwa angka tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi penyesuaian gaji pekerja di wilayah tersebut.

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Mekanisme Perhitungan Kenaikan Upah Minimum

Kenaikan upah minimum dihitung menggunakan variabel ekonomi yang spesifik. Data inflasi tercatat sebesar 4,61 persen sebagai salah satu komponen utama. Pertumbuhan ekonomi daerah dicatat sebesar 3,41 persen. Nilai alfa yang disepakati untuk perhitungan ini sebesar 0,8. Kombinasi ketiga variabel ini menghasilkan besaran kenaikan Rp 276.500. Perhitungan ini memastikan penyesuaian gaji sejalan dengan kondisi makroekonomi daerah.

Enam Sektor Usaha Terpilih Untuk UMSP 2027

Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027. Penetapan ini mencakup enam sektor usaha yang berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Sektor pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi memiliki UMSP sebesar Rp 5.956.500. Pertambangan umum selain galian C ditetapkan sebesar Rp 4.119.000.

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Untuk sektor konstruksi khusus belanja pemerintah, nilai UMSP ditetapkan sebesar Rp 4.062.000. Sektor perikanan juga memiliki nilai yang sama yaitu Rp 4.062.000. Sektor kehutanan ditetapkan dengan nilai UMSP sebesar Rp 4.081.500. Terakhir, sektor perkebunan juga memiliki besaran yang sama yaitu Rp 4.081.500. Besaran ini berlaku untuk seluruh wilayah provinsi pemekaran Papua Barat.

Jadwal Penetapan Upah Minimum Nasional 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya menetapkan batas akhir penetapan UMP 2027. Batas waktu jatuh pada 21 November 2026. Setelah tahap provinsi selesai, pemerintah daerah melanjutkan proses penetapan upah minimum sektoral. Yassierli menjelaskan bahwa setiap tahapan memiliki tenggat waktu berbeda yang ketat. Penetapan UMSP diberi waktu lima hari setelah batas penetapan UMP.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026. Berdasarkan jadwal resmi, UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026. Sementara itu, UMK memiliki batas waktu hingga 25 November 2026. Tenggat waktu ini mencakup lima hari tambahan untuk upah minimum sektoral tingkat kota dan kabupaten. Konsistensi jadwal ini penting bagi kepastian hukum ketenagakerjaan nasional.

Koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi intensif. Koordinasi ini dilakukan dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Kepala dinas terkait juga dilibatkan dalam memastikan kesesuaian jadwal. Langkah ini bertujuan agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Provinsi Papua Barat Daya merupakan hasil pemekaran dari provinsi Papua Barat. Wilayah ini terletak di barat laut Pulau Papua.