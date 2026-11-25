Gubernur NTB Lalu Iqbal berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu melalui insentif bulanan dan penyesuaian status ke PPPK penuh mulai Januari 2027.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi menyatakan permohonan maaf kepada seluruh tenaga pendidik di daerahnya terkait ketidakadilan upah yang selama ini diterima. Gubernur mengakui bahwa gaji sebesar Rp 40.000 per bulan bagi guru PPPK paruh waktu menempatkan mereka dalam kategori masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pernyataan transparan ini disampaikan langsung oleh Lalu Iqbal saat menghadiri perayaan Hari Guru Nasional yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Nusa Tenggara Barat pada Rabu, 25 November 2026. Langkah tegas ini menjadi titik tolak perubahan mendasar bagi nasib para pengajar yang selama ini merasa terpinggirkan secara ekonomi.

Komitmen Insentif Tambahan Bulanan Rp 500 Ribu

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah kepemimpinan Lalu Iqbal, berkomitmen penuh untuk segera memperbaiki kesejahteraan para guru, khususnya mereka yang menempati posisi PPPK paruh waktu. Sebagai upaya nyata untuk meringankan beban ekonomi, provinsi ini akan menyediakan tambahan insentif sebesar Rp 500.000 per bulan bagi setiap guru yang bersangkutan. Dana tambahan ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat dan akan diterapkan secara konsisten. Kebijakan ini akan terus berlaku hingga masa transisi pengalihan tanggung jawab penggajian para guru beralih sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

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Lalu Iqbal menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak boleh dibiarkan berlanjut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap profesi mendidik. Dalam pidatonya, ia menyebutkan bahwa mustahil mengharapkan siswa mendapatkan pendidikan berkualitas apabila guru-guru yang mengajar mereka hidup dalam kesulitan ekonomi yang akut. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak rela melihat para pendidik yang telah mengabdikan diri untuk anak-anak di Nusa Tenggara Barat justru terjebak dalam status penduduk miskin ekstrem. Janji ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah terhadap mereka yang sudah lebih dulu aktif mengajar namun belum mendapatkan perlindungan kesejahteraan yang memadai.

Penataan Status Guru Menjadi PPPK Penuh Waktu

Momentum Hari Guru Nasional tahun ini membawa kabar positif yang signifikan bagi 2.234 guru PPPK paruh waktu yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta pada 23 hingga 25 November 2026, para guru tersebut dijadwalkan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Proses pengangkatan ini akan dilakukan tanpa mengharuskan mereka mengikuti tes ulang, sehingga memberikan kemudahan administratif yang besar bagi para pendidik. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mengatur pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu ke Kementerian terkait.

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Sebanyak 2.234 guru tersebut telah berhasil melalui proses verifikasi data yang ketat oleh pihak berwenang. Sementara itu, pendataan terhadap PPPK paruh waktu dengan formasi teknis yang secara faktual masih aktif mengajar juga sedang berlangsung secara intensif untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal. Proses administrasi pengangkatan resmi dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Desember 2026. Dengan perubahan status tersebut, para guru akan resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di bawah naungan Kemendikdasmen. Hal ini juga berarti bahwa sumber penggajian mereka akan bergeser sepenuhnya dari APBD daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak Nyata dan Prosedur Ke Depan

Perubahan kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas hidup para guru dan kualitas sistem pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Dengan memiliki status ASN dan sumber dana APBN, para guru diharapkan memiliki ketenangan pikiran dan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga dapat fokus pada tugas utama mengajar. Lalu Iqbal berpesan agar para guru yang telah diangkat tetap mengajar anak-anak dengan sepenuh hati dan penuh rasa cinta. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus berbanding lurus dengan dedikasi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyiapkan strategi transisi yang jelas untuk memastikan kelancaran pergantian status dan sistem penggajian. Seluruh pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) NTB, diinstruksikan untuk berkoordinasi secara rutin dengan Kemendikdasmen. Target akhir dari proses ini adalah terwujudnya sistem ketenagaan pendidikan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan penyelesaian administrasi di Desember 2026 dan pemberlakuan status baru pada 1 Januari 2027, masa-masa sulit bagi guru PPPK paruh waktu di Nusa Tenggara Barat diprediksi akan segera berakhir.