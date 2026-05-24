Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa: Komitmen Penguatan Negeri Adat, Pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen terhadap penguatan negeri adat sebagai fondasi utama menjaga nilai budaya dan kearifan lokal, terutama saat pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam. Pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam menjadi simbol kuat bagi masyarakat Maluku.

Pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam menjadi simbol kuat bagi masyarakat Maluku. Hendrik menyatakan bahwa momen ini bukan hanya sekadar melantik seorang raja, melainkan juga meneguhkan kembali marwah negeri dan menyambung warisan leluhur. Hal ini juga memelihara nafas peradaban orang Maluku yang kokoh di atas nilai persaudaraan, kehormatan, dan kearifan adat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lewerissa menekankan pentingnya peran raja dalam tatanan adat Maluku.

Seorang raja memikul tiga mandat sekaligus, yaitu sebagai representasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemimpin masyarakat adat, serta pemimpin umat. Mandat ini menunjukkan kompleksitas dan vitalnya posisi seorang raja dalam struktur sosial dan pelantikan Raja Negeri Siri Sori Islam menjadi simbol kuat bahwa adat dan budaya Maluku tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Gubernur Lewerissa menegaskan bahwa Maluku sedang menyatakan kepada dunia mengenai kekayaan adat, nilai, dan kearifan leluhur yang terus hidup dalam semangat 'orang basudara'.

Ini mencerminkan ketahanan budaya masyarakat Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi tinggi kepada masyarakat Negeri Siri Sori Islam. Masyarakat dinilai mampu menjalani proses penetapan raja secara santun dan damai, dengan tetap menghormati Raja Negeri Siri Sori Islam yang baru dilantik, Syarifudin Pattisahusiwa, diharapkan mampu menjalankan pemerintahan negeri secara bijaksana. Selain itu, ia juga diharapkan tanggap terhadap perubahan zaman, namun tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat adat.

Keseimbangan antara tradisi dan modernitas menjadi kunci kepemimpinan yang efektif. Gubernur Lewerissa berpesan kepada Upu Latu, sebutan untuk raja, bersama perangkat Saniri Negeri, untuk bijak dalam menyikapi perubahan zaman. Ia secara tegas mengingatkan agar menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat berujung pada ranah hukum. Pesan ini menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah adat dan pemerintahan.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memperkuat komitmennya untuk terus memperkuat keberadaan negeri-negeri adat.

Ini karena negeri adat merupakan bagian integral dari identitas dan roh kebudayaan masyarakat Maluku. Penguatan ini bukan hanya sekadar dukungan formal, melainkan pengakuan terhadap peran vital adat dalam pembangunan daerah. Menurut Gubernur, di negeri adatlah bersemayam jati diri, kehormatan, dan roh kebudayaan orang Maluku. Oleh karena itu, dukungan penuh dari pemerintah provinsi menjadi esensial untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai tersebut. Inisiatif ini menunjukkan perhatian serius terhadap pelestarian warisan leluhur





