Gubernur Hendrik Lewerissa mendorong pembangunan Bendungan Way Apu, MIP Ambon, dan Blok Gas Masela untuk mengubah potensi sumber daya alam Maluku menjadi kekuatan ekonomi dan lapangan kerja.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa secara resmi mendorong percepatan tiga proyek strategis nasional di wilayahnya untuk mengubah potensi sumber daya alam dan posisi geografis Maluku menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Ketiga proyek utama tersebut mencakup pengembangan gas alam di Blok Masela, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, dan pembangunan pelabuhan terpadu Maluku Integrated Port di Desa Waai, Pulau Ambon.

Rincian Investasi dan Dampak Blok Masela

Proyek LNG Abadi Blok Masela yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memasuki tahapan baru setelah menunggu pengembangan selama puluhan tahun. Peletakan batu pertama dijadwalkan terjadi di Desa Lermatang pada tanggal 16 Juli 2026 sebagai penanda dimulainya tahap penting pasca-keterlambatan yang lama. Proyek ambisius ini menelan nilai investasi sekitar 21 miliar dolar AS atau setara dengan Rp342 triliun.

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Kapasitas produksi yang ditargetkan dari proyek raksasa ini sangat signifikan, yaitu menghasilkan 9,5 juta ton gas alam cair per tahun. Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari serta gas pipa sebesar 150 juta kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan industri dan domestik.

Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal dan Pelatihan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan proyek tersebut memasuki tahap konstruksi penuh pada tahun 2027. Selama masa pembangunan, proyek ini diperkirakan akan menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja dari berbagai latar belakang keahlian dan keterampilan.

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Pemerintah daerah menekankan bahwa warga lokal perlu dipersiapkan secara matang melalui pelatihan dan sertifikasi khusus agar dapat mengisi posisi pekerjaan yang tersedia. Gubernur Hendrik juga mendorong rekrutmen yang transparan serta memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal, UMKM, koperasi, dan badan usaha daerah dalam rantai pasok industri ini.

Peran Strategis Bendungan Way Apu dan MIP

Selain sektor energi, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru menjadi fokus utama untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Maluku. Infrastruktur air ini dirancang untuk mengairi lahan pertanian, meningkatkan hasil panen, dan menstabilkan pasokan air bersih bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Sementara itu, Maluku Integrated Port yang berlokasi di Desa Waai, Pulau Ambon, difungsikan untuk memperlancar distribusi barang dan perdagangan antarpulau. Pelabuhan terintegrasi ini diharapkan dapat mengurangi logistik yang mahal dan meningkatkan daya saing ekonomi regional melalui konektivitas maritim yang lebih efisien.

Visi Ekonomi Berkelanjutan bagi Masyarakat Maluku

Gubernur Hendrik menegaskan bahwa Blok Masela bukan sekadar proyek gas, melainkan memiliki arti strategis bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Bagi Maluku, proyek ini harus menjadi momentum untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.

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Secara keseluruhan, ketiga proyek strategis ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja luas, memperkuat stabilitas pangan, dan memperlancar arus distribusi barang. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek-proyek bernilai triliunan rupiah ini benar-benar dirasakan oleh warga Maluku.