Gubernur Khofifah Resmikan 40 Sekolah Berintegritas di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan 40 Sekolah Berintegritas di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berkarakter, berprestasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas sebagai investasi jangka panjang untuk SDM unggul dan visi Indonesia Emas 2045. Sekolah-sekolah ini akan menjadi pilot project dengan program inovatif seperti Kantin Kejujuran dan Kelas Tanpa Gadget.

Peresmian 40 Sekolah Berintegritas di Jawa Timur ditandai dengan penekanan sirine oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama perwakilan kepala sekolah dari SMAN 1 Talun Blitar, SMAN 2 Jombang, SMAN 1 Kalianget Sumenep, SMKN 4 Jember, dan SMAN 1 Ngadirejo Pacitan.

Keberadaan sekolah-sekolah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang berkarakter dan berprestasi, mendukung Zona Integritas yang sejalan dengan program Nawa Bhakti Satya Pemprov Jatim, yaitu Jatim Cerdas. Gubernur Khofifah menekankan bahwa 40 SMA dan SMK yang terpilih memiliki misi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Timur agar lebih unggul dan kompetitif. Integritas, menurutnya, bukan hanya sekadar menghindari korupsi, tetapi merupakan karakter mental yang meliputi kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab akademik.

Integrasi nilai-nilai ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik yang tidak benar di lingkungan sekolah sejak dini. Sekolah-sekolah ini diharapkan menjadi tempat untuk membentuk karakter siswa, tidak hanya dalam hal pengetahuan tetapi juga moral, agar mereka siap menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Langkah ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana SDM Jawa Timur harus memiliki daya saing global namun tetap berpegang pada nilai-nilai lokal yang kuat.

Gubernur Khofifah berharap, dengan menanamkan kejujuran sejak dini, akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang amanah dan visioner dari Jawa Timur. Ia juga mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam pendidikan, tidak hanya mengejar prestasi tetapi juga merawat kemanusiaan dan membentuk karakter. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa 40 Sekolah Berintegritas tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sekolah-sekolah ini menjadi proyek percontohan dengan berbagai program yang disesuaikan, seperti Kantin Kejujuran dan Kelas Tanpa Gadget, yang diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Jawa Timur.

Polisi mengungkap fakta baru terkait pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga. Alfin Sulaiman meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan disertasinya tentang perlindungan hukum terhadap kreditor pada kepailitan BUMN. Isu pencabutan sertifikat mualaf Richard Lee menjadi perhatian publik, dan juga direspons oleh pendakwah Koh Doddy Tan. Kayne van Oevelen mencuri perhatian di Belanda, dan menjadi opsi untuk lini serang Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Shin Tae-yong menyatakan keterbukaannya untuk menerima tawaran melatih kembali Timnas Indonesia.





