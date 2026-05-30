Gubernur Khofifah Instruksikan Pemantauan Harga Sembako di Pasar untuk Kendalikan Inflasi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk lebih proaktif turun langsung ke pasar tradisional guna memantau perkembangan harga sembako .

Langkah ini dianggap krusial dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang kerap memicu lonjakan permintaan. Dengan pemantauan langsung, para kepala daerah dapat memperoleh data empiris mengenai fluktuasi harga, ketersediaan pasokan, serta potensi gangguan distribusi. Hal ini penting karena data di lapangan seringkali berbeda dengan laporan statistik, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Khofifah menekankan bahwa kehadiran pemerintah di pasar bukan sekadar simbol, melainkan mekanisme koreksi cepat terhadap kebijakan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas harga bahan pokok menjadi indikator utama kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap keterlambatan respons dapat berdampak langsung pada daya beli dan inflasi daerah. Fenomena lonjakan harga beberapa komoditas, seperti bawang merah yang menyentuh Rp60 ribu per kilogram dan cabai rawit lebih dari Rp100 ribu di beberapa wilayah Jawa Timur, menunjukkan bahwa persoalan distribusi masih menjadi tantangan serius. Meskipun Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan nasional, gejolak harga tetap terjadi bahkan di daerah produsen.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa rantai pasok belum efisien, mulai dari tingkat petani hingga pedagang eceran. Faktor musiman, cuaca ekstrem, serta biaya transportasi antarwilayah turut mempengaruhi disparitas harga antar daerah. Di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Legi Ponorogo dan Pasar Malang, fluktuasi harga terjadi secara signifikan, menuntut intervensi cepat dari pemerintah daerah. Khofifah menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh hanya mengandalkan data inflasi bulanan, melainkan harus melakukan verifikasi langsung ke lapangan.

Kesenjangan informasi antara pusat dan daerah seringkali memperlambat respons kebijakan, sehingga pemantauan rutin menjadi kunci. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah merespons dengan berbagai langkah, termasuk menggelar operasi pasar dan pasar murah secara masif. Program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Menjelang Idul Fitri 2026, Pemprov Jatim meluncurkan Pasar Murah Ramadhan di berbagai titik untuk memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau.

Namun, Khofifah mengakui bahwa intervensi jangka pendek saja tidak cukup. Diperlukan pembenahan struktural pada rantai distribusi, termasuk optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk memperlancar arus barang. Sinergi antara Bulog, distributor, dan pemerintah daerah menjadi elemen vital dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi tidak bersifat reaktif, melainkan preventif.

Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai model stabilisasi harga berbasis produksi, namun hal itu memerlukan integrasi data, teknologi, dan kebijakan yang lebih presisi. Proaktivitas kepala daerah dalam memantau harga di pasar tradisional menjadi langkah awal yang konkret untuk membangun sistem ketahanan pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan





