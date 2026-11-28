Pengadilan Kenya menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Zacharia Okoth Obado atas pembunuhan Sharon Belyne Otieno yang sedang hamil. Vonis ini menjadi tanda tangan keras terhadap kekerasan terhadap perempuan di negara tersebut.

Pengadilan Tinggi Kenya telah menjatuhkan vonis 25 tahun penjara kepada Zacharia Okoth Obado, mantan Gubernur Migori County, karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Sharon Belyne Otieno, seorang mahasiswa yang sedang mengandung tujuh bulan. Vonis resmi ini diumumkan pada Jumat (27/11) di Nairobi.

Mekanisme Konspirasi dan Motif Pembunuhan

Investigasi mendalam mengungkap bahwa Obado dan Otieno memiliki hubungan asmara yang berujung pada kehamilan. Hakim Cecilia Githua menetapkan bahwa Obado menyediakan motif serta dana untuk melancarkan kejahatan tersebut, karena ia menolak kehadiran anak yang dikandung oleh mahasiswi berusia 26 tahun itu.

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Michael Oyamo, mantan asisten pribadi Obado, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana pembunuhan. Sementara itu, Caspal Ojwang' Obiero, mantan juru tulis pemerintahan daerah, divonis 18 tahun penjara karena memberikan dukungan logistik dan membantu menutupi jejak kejahatan. Pengadilan menegaskan bahwa ketidakhadiran Obado di lokasi kejadian tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai dalang utama.

Proses Penculikan dan Temuan Jasad

Kronologi kejahatan terjadi pada 3-4 September 2018 di Rongo, wilayah barat daya Kenya. Otieno meninggalkan sebuah hotel bersama jurnalis Barrack Oduor untuk membahas hubungan dengan Obado, yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur. Tak lama kemudian, keduanya diculik oleh oknum tak dikenal yang menggunakan kendaraan bergerak.

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Salah satu petunjuk krusial dalam penyelidikan berasal dari Barrack Oduor yang berhasil melompat dari kendaraan saat bergerak dan lolos. Polisi kemudian menemukan jasad Otieno di dekat Hutan Kodera. Hasil autopsi menyatakan penyebab kematian adalah dicekik disertai luka tusuk yang menyebabkan pendarahan hebat.

Bukti forensik juga mengonfirmasi bahwa Zacharia Okoth Obado adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh korban. Kesaksian dan bukti fisik ini menjadi pilar utama daksaan jaksa yang berhasil meyakinkan pengadilan dalam proses hukum yang panjang.

Sudut Pandang Keluarga dan Implikasi Hukum

Ibu Sharon Belyne Otieno sebelumnya meminta hakim agar tidak memenjarakan Obado, dengan alasan bahwa hukuman penjara akan menjadi kematian kedua bagi keluarga. Ia juga memohon hukuman non-penjara karena ketiga anak Otieno dari hubungan lain membutuhkan dukungan finansial dan sosial dari sang ayah biologis.

Pengadilan menolak permohonan pembebasan bersyarat atau ganti rugi finansial karena kurangnya bukti kerugian ekonomi yang klaim oleh keluarga. Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab moral dan keadilan bagi korban tidak dapat dikorbankan demi situasi keluarga terdakwa. Kedua belah pihak, tim hukum Obado maupun pengacara keluarga Otieno, Antony Opondo, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini.

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Dampak Sosial dan Konteks Politik Kenya

Kasus ini menjadi sorotan publik karena jarang terjadi pejabat politik senior di Kenya menghadapi persidangan pidana terbuka. Obado pernah menjabat dua periode sebagai Gubernur Migori County sebelum mendukung Presiden William Ruto dan bergabung dengan partai berkuasa pada 2023 sebagai organisator regional.

Kasus pembunuhan ini memicu demonstrasi massal dan memperluas perdebatan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Kenya. Survei nasional tahun 2022 menunjukkan bahwa setidaknya 34 persen perempuan di negara tersebut pernah mengalami kekerasan fisik. Vonis ini diharapkan dapat menjadi preseden hukum yang jelas bagi para pejabat dan masyarakat umum.