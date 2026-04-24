Gubernur Kaltim Tanggapi Demo Massa Tanpa Permohonan Maaf, Tekankan Peran Generasi Muda

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, merespons demonstrasi ribuan massa di Samarinda dengan mengapresiasi aspirasi publik dan menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan provinsi tersebut. Ia juga berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan masukan dari masyarakat.

Gubernur Kalimantan Timur , Rudy Mas'ud , menanggapi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan massa di depan Kantor Gubernur Samarinda pada Selasa malam, 21 April 2026. Alih-alih menyampaikan permohonan maaf, Rudy Mas'ud justru mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh publik dan menyinggung mengenai arah masa depan atau 'takdir' Kalimantan Timur .

Ia mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa, masyarakat sipil, serta aparat keamanan yang telah menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Rudy Mas'ud juga menekankan bahwa masukan dari publik merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah. Demonstrasi yang berlangsung sepanjang hampir satu kilometer di Jalan Gajah Mada hingga Teras Samarinda ini melibatkan sekitar 4.000 orang. Pihak keamanan mengerahkan lebih dari 1.700 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi.

Gubernur berharap masyarakat terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan menjadikan kritik serta masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia juga mengakui bahwa masa depan Kalimantan Timur berada di tangan generasi muda yang peduli. Sebelumnya, aksi demonstrasi sempat diwarnai kericuhan ketika massa yang kecewa karena tidak dapat bertemu dengan pimpinan daerah melakukan pelemparan batu. Aparat kepolisian kemudian menembakkan water cannon untuk membubarkan kerumunan yang mulai tidak terkendali.

Aksi unjuk rasa ini diinisiasi oleh gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket dan interpelasi terkait sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kontroversial. Isu utama yang dipersoalkan adalah penggunaan anggaran daerah sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan sejumlah belanja operasional yang dinilai tidak efektif.

Demonstran juga mengangkat isu dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di pemerintahan, dengan spanduk bertuliskan 'Kaltim Darurat KKN', menyoroti penempatan kerabat pada posisi strategis di lingkungan pemerintahan daerah.





