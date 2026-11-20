Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta dukungan kebijakan dan dana dari Kemenhut. Gubernur John Tabo jelaskan pembentukan KPH di delapan kabupaten untuk lestarikan hutan Wamena.

Friday, 20 November 2026 15:08 WIB. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi menyampaikan kebutuhan akan dukungan nyata dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan kawasan hutan yang lestari dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan kunci utama keberhasilan program pelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Dukungan Kebijakan dan Finansial Diperlukan

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bahwa pihaknya sangat memerlukan intervensi langsung dari Kementerian Kehutanan RI, baik berupa dukungan kebijakan strategis maupun bantuan finansial yang memadai. Gubernur John Tabo menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak dapat mengelola dan mempertahankan kawasan hutan lestari secara optimal jika bekerja sendiri tanpa adanya sinergi kuat dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut menjadi instrumen vital untuk memastikan bahwa program konservasi dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

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Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terhadap program pelestarian hutan yang digagas oleh Kementerian Kehutanan RI sudah tidak diragukan lagi. Gubernur John Tabo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan sepenuhnya mendukung seluruh kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan RI di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian serius terhadap kelestarian alam yang merupakan warisan penting bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat daya tangkal terhadap berbagai ancaman deforestasi yang mungkin terjadi di masa depan.

Pembentukan KPH di Delapan Kabupaten Wamena

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh delapan kabupaten yang menjadi wilayah administrasi Provinsi Papua Pegunungan. Pembentukan struktur KPH ini ditujukan untuk membantu pengelolaan kawasan hutan lestari agar dapat berjalan secara optimal dan terukur di setiap daerah. Dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas melalui KPH, upaya konservasi hutan di wilayah Papua Pegunungan akan lebih terorganisir dan efisien.

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Strategi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh Gubernur John Tabo untuk memastikan bahwa setiap hektar hutan di Provinsi Papua Pegunungan memiliki pengawasan yang ketat dan terstruktur. Setiap kabupaten akan memiliki unit pengelola yang bertanggung jawab langsung terhadap kondisi hutan di wilayahnya masing-masing. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan monitoring terhadap kondisi hutan secara real-time. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan siap untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan ini demi masa depan lingkungan yang lebih baik.

Adat Papua Pegunungan Lindungi Kawasan Hutan

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, juga menekankan bahwa masyarakat adat di wilayah Papua Pegunungan tidak memiliki kebiasaan untuk merusak atau membakar kawasan hutan secara luas. Nilai-nilai yang diajarkan oleh generasi terdahulu kepada generasi sekarang telah membentuk kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian alam di wilayah Papua Pegunungan. Kawasan hutan di wilayah Papua Pegunungan masih terjaga dengan sangat baik karena adanya ikatan batin dan norma adat yang kuat di antara masyarakatnya.

Sanksi adat yang ketat telah berlaku sejak dahulu kala bagi siapa saja yang terbukti merusak atau melanggar aturan pelestarian hutan di wilayah Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menegaskan bahwa masyarakat adat Papua Pegunungan sangat menghormati larangan tersebut dan selalu menaati norma-norma yang telah disepakati bersama. Keberadaan sanksi adat ini berfungsi sebagai威慑 yang efektif terhadap perilaku perusakan lingkungan. Masyarakat Papua Pegunungan terus berjuang mempertahankan hutan mereka melalui pendekatan budaya dan kearifan lokal yang telah teruji selama bertahun-tahun.