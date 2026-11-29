Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menegaskan opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2025 sebagai bukti tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di tengah tantangan DOB.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, secara resmi mengonfirmasi bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 merupakan indikator kuat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di wilayah tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Gubernur John Tabo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, untuk menegaskan bahwa standar pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi kriteria ketatalaksanaan yang tinggi.

Verifikasi BPK RI dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 sebagai validasi independen terhadap kinerja fiskal Pemprov Papua Pegunungan. Opini ini secara hukum administrasi keuangan daerah menunjukkan bahwa neraca, laporan realisasi anggaran, dan arus kas telah disajikan secara adil sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

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Sebelumnya, terdapat sejumlah temuan yang dikemukakan oleh BPK dalam pemeriksaan-pemeriksaan masa lalu yang memerlukan penanganan serius dari instansi pemerintah daerah. Seluruh temuan historis tersebut telah ditindaklanjuti secara maksimal oleh berbagai organisasi perangkat daerah teknis di bawah naungan Pemprov Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menekankan bahwa komitmen untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi audit tersebut telah menjadi prioritas utama dalam setiap siklus anggaran yang berjalan.

Penanganan Temuan Audit dan Prosedur Ketaatan

Saat ini, hanya tersisa beberapa temuan spesifik pada tahun anggaran 2025 yang masih dalam proses penyelesaian akhir oleh aparatur pemerintah. Gubernur John Tabo menegaskan bahwa seluruh temuan residu tersebut akan diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan batas waktu administratip yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prosedur ketaatan ini melibatkan koordinasi intensif antarinstansi untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam penyusunan laporan korektif yang diperlukan.

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Langkah-langkah teknis yang diambil mencakup perbaikan dokumen pendukung, penyusunan ulang pos-pos anggaran yang bermasalah, serta penguatan sistem pelaporan internal di setiap organisasi perangkat daerah. Gubernur John Tabo menyatakan rasa syukur atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai hambatan administratif dan memvalidasi bahwa seluruh dana publik dialokasikan serta digunakan sesuai dengan peruntukannya yang sah.

Tantangan Geografis dan Status Provinsi Baru

Pemprov Papua Pegunungan menghadapi tantangan operasional yang sangat kompleks akibat kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau dan keterbatasan infrastruktur sarana transportasi yang memadai. Gubernur John Tabo membandingkan kondisi pemerintahan saat ini dengan kondisi bayi yang baru lahir karena wilayah ini masih berada pada tahap awal perkembangan sebagai provinsi hasil pemekaran.

Status sebagai Daerah Otonom Baru atau DOB memberikan konteks khusus terhadap kinerja fiskal dan administratif yang ditampilkan. Sebagai entitas pemerintah yang masih dalam proses pembentukan kapasitas, pihaknya secara terbuka mengakui kebutuhan akan pendampingan teknis, arahan strategis, dan dukungan sumber daya yang lebih besar. Dukungan ini dianggap krusial untuk membantu Pemprov Papua Pegunungan semakin matang dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik yang esensial bagi masyarakat.

Motivasi Transparansi dan Masa Depan Pelayanan Publik

Perolehan opini WTP dari BPK RI dipandang oleh Gubernur John Tabo bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan sebagai sumber motivasi kuat bagi seluruh jajaran pemerintah daerah. Pencapaian ini mendorong seluruh aparatur sipil negara untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan dedikasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

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Komitmen Pemprov Papua Pegunungan untuk memperkuat tata kelola keuangan akan terus dipertahankan di masa-masa mendatang. Pemerintah daerah berjanji untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah semakin solid dan berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan daerah.