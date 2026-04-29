Gubernur Jawa Barat Turun Tangan Tangani Korban Kecelakaan KRL Bekasi Timur

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, langsung menjenguk korban kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur dan menekankan pentingnya peningkatan keselamatan transportasi. Berita ini juga mencakup perkembangan terkini seputar Timnas U-17, Formula 1, sepak bola Indonesia, voli, dan isu pinjol ilegal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , segera merespons kejadian kecelakaan kereta rel listrik (KRL) yang mengerikan di Stasiun Bekasi Timur , yang menyebabkan sejumlah penumpang mengalami luka-luka.

Kunjungan langsung ke rumah sakit dilakukan oleh Dedi untuk menjenguk para korban, termasuk seorang pekerja rumah tangga (PRT) yang menderita cedera pada bagian dada akibat benturan keras tersebut. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk meningkatkan upaya dalam meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa depan.

Kejadian ini bukan kali pertama terjadi, sebelumnya taksi Green SM telah dikenal sebagai taksi yang sering mengalami masalah, bahkan pernah mengalami kecelakaan parah hingga menabrak sebuah restoran, sehingga julukan 'taksi anomali' melekat padanya. Dalam percakapan dengan para korban, Gubernur Dedi Mulyadi menanyakan secara detail mengenai kondisi kesehatan mereka. Ia berusaha memahami bagian tubuh mana yang terdampak, serta memperkirakan jangka waktu pemulihan yang dibutuhkan. Pertanyaan seperti 'Bagian tubuh mana yang terkena dampak?

Dada. Apakah ada perkembangan positif? Berapa lama perkiraan waktu istirahat yang dibutuhkan hingga pulih dan bisa kembali bekerja?

' dilontarkan kepada korban sambil mencari informasi tambahan dari pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memberikan penjelasan bahwa hasil pemeriksaan medis, termasuk rontgen, menunjukkan tidak adanya patah tulang pada korban. Meskipun demikian, korban tetap memerlukan observasi intensif dan waktu istirahat yang cukup, diperkirakan sekitar dua hingga tiga minggu untuk pemulihan optimal.

'Berdasarkan pemeriksaan dokter kemarin, perkiraan waktu pemulihan sekitar 2-3 hari. Karena hasil pemeriksaan rontgen dan lainnya tidak menunjukkan adanya fraktur pada tulang, maka observasi lebih lanjut diperlukan,' jelas perwakilan rumah sakit. Selain penanganan terhadap korban kecelakaan KRL, perhatian juga tertuju pada berbagai agenda olahraga dan isu penting lainnya. Tim Nasional Indonesia U-17 akan segera berkompetisi di Piala Asia U-17 2026 bulan depan, namun tantangan berat menanti pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan para pemainnya.

Di dunia balap Formula 1, kepergian Gianpiero Lambiase tidak akan mempengaruhi keputusan Max Verstappen untuk meninggalkan ajang tersebut, demikian ditegaskan oleh bos Red Bull Racing, Laurent Mekies. Pertemuan antara Gianni Infantino dan Erick Thohir di tengah isu playoff darurat Piala Dunia 2026 mengindikasikan adanya pembahasan serius mengenai masa depan sepak bola Indonesia oleh FIFA. Masinis KA Argo Bromo Anggrek, Nofiandri, memberikan keterangannya tak lama setelah insiden kecelakaan yang melibatkan keretanya dengan KRL Commuter Line di Bekasi.

Sementara itu, Megawati Hangestri, atlet voli putri Indonesia yang dikenal dengan julukan Megatron, akan kembali bergabung dengan Timnas Voli Putri Indonesia setelah penampilannya di Proliga 2026. PSSI juga mempertimbangkan opsi naturalisasi cepat pemain eks Timnas Belanda untuk memperkuat skuad Piala AFF 2026, mengingat potensi absennya sejumlah pemain abroad. Klasemen Piala Thomas dan Uber 2026 menunjukkan hasil yang berbeda bagi tim putra dan putri bulu tangkis Indonesia.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan menerima tawaran untuk bergabung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai Komisaris Utama Independen Bank BJB, dengan fokus utama memberantas pinjaman online ilegal (pinjol) di Jawa Barat. Klub sepak bola NAC Breda mengajukan gugatan kepada KNVB terkait penolakan permintaan pertandingan ulang melawan Go Ahead Eagles, menyusul kontroversi terkait pemain Dean James.

Suporter Timnas Indonesia menerima kabar kurang menggembirakan menjelang Piala Asia U-17 2026, karena tim U-17 asuhan Kurniawan Dwi Yulianto kembali mengalami hasil minor dalam pertandingan persiapannya





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »