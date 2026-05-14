Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kawal Kasus Love Scamming Miliaran Rupiah Korban Warga Surabaya

Dedi Mulyadi merespons kasus penipuan cinta atau love scamming yang menimpa warga Surabaya dengan total kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah oleh pelaku asal Cirebon keturunan Kamerun.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , yang akrab disapa KDM, baru-baru ini memberikan respon cepat dan serius terhadap sebuah curhatan memilukan dari seorang wanita asal Surabaya berinisial WS yang berusia 40 tahun.

Wanita tersebut mengaku menjadi korban tindak pidana penipuan dengan modus love scamming atau penipuan cinta yang dilakukan oleh seorang warga Kabupaten Cirebon yang memiliki keturunan Kamerun. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah WS mengungkapkan bahwa ia mengalami kerugian materi yang sangat fantastis, yakni mencapai angka 2,1 miliar rupiah. Kejadian ini menunjukkan betapa bahayanya manipulasi psikologis dalam hubungan daring yang sering kali menyasar sisi emosional korban sehingga mereka kehilangan kewaspadaan terhadap keamanan finansial mereka sendiri.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Dedi Mulyadi menunjukkan empati yang mendalam dan menyatakan bahwa dirinya telah memahami sepenuhnya permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh korban. Sebagai langkah nyata dalam membantu penyelesaian masalah ini, Dedi Mulyadi mengabarkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan telah segera berkoordinasi dengan tim pengacara Jabar Istimewa. Tim hukum ini merupakan tim andalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki kompetensi untuk menangani berbagai kasus hukum yang kompleks.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses pencarian pelaku dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun, pelaku yang berinisial HSM diketahui telah berupaya melarikan diri untuk menghindari kejaran aparat penegak hukum. Namun, berkat kerja keras pihak Kepolisian, pelarian pelaku telah terdeteksi dan saat ini diduga kuat berada di wilayah Malaysia.

Hal ini menambah kompleksitas kasus karena melibatkan lintas negara, namun koordinasi antara instansi terkait diharapkan dapat segera mempercepat proses ekstradisi atau penangkapan pelaku. Selain fokus pada penangkapan pelaku, mantan Bupati Purwakarta ini juga memberikan tanggapan yang bijaksana terkait tuduhan yang menyeret keluarga dari tersangka penipuan tersebut. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kuasa maupun keinginan untuk memberikan tuduhan sembarangan terhadap pihak keluarga pelaku tanpa adanya bukti yang sah.

Ia menjelaskan bahwa jajaran Kepolisian telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap orang-orang yang dicurigai berkaitan dengan kasus ini, dan sejauh ini tidak ditemukan bukti bahwa keluarga pelaku memiliki kaitan langsung dengan aksi kriminal tersebut. KDM menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum tidak akan sembarangan menetapkan status tersangka kepada seseorang jika tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Segala langkah yang diambil harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman atau ketidakadilan bagi pihak lain yang tidak terlibat. Di akhir pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan yang sangat mendalam agar pihak kepolisian dapat segera menangkap tersangka HSM yang kini sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO. Kehadiran pelaku di luar negeri menjadi tantangan tersendiri, namun KDM percaya bahwa dengan kerjasama internasional dan ketegasan aparat, keadilan bagi korban dapat segera terwujud.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang asing di media sosial, terutama jika sudah mulai menyangkut permintaan sejumlah uang dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Penipuan cinta atau love scamming sering kali dimulai dengan janji-janji manis dan perhatian yang berlebihan, yang kemudian berubah menjadi ancaman atau permintaan dana yang menguras harta benda korban dalam jumlah besar.

Dedi Mulyadi berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang agar tidak mudah tergiur oleh rayuan yang tidak jelas asal-usulnya





