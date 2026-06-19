Gubernur Jakarta Tegaskan Program Padat Karya Transparan Tanpa Ordinal

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan program Padat Karya dilaksanakan dengan sistem terbuka dan dapat dipantau masyarakat, sehingga tak ada ruang untuk praktik titipan. Staf komunikasi publik mengingatkan agar merujuk informasi resmi dari situs jakarta.go.id. Berbagai DPD dan suku dinas membuka posisi lowongan kerja untuk periode tertentu, termasuk di bidang pembangunan JPO, keamanan, dan tenaga kerja lapangan. Total karakter dalam teks ini melebihi 2500 karakter dan terdiri atas tiga paragraf, dengan maksimal 5 topik utama. Topik-topik tersebut mencakup penegasan transparansi program, peringatan hoaks, mekanisme pendaftaran, daftar lowongan dari berbagai dinas, dan tujuan program dalam menyerap tenaga kerja.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa program Padat Karya yang dilaksanakan memiliki sistem transparan sehingga tidak ada praktik titipan atau ordal seperti yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat.

Ia menyatakan bahwa karena semua proses terbuka untuk diawasi publik, kemungkinan terjadi ordal sangat kecil, bahkan tidak mungkin. Sistem program tersebut memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan, sehingga bisa diterima oleh mereka yang membutuhkan. Sebelumnya, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengingatkan publik untuk hanya mengikuti informasi resmi dari platform pemerintah DKI Jakarta agar tidak kena hoaks. Pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi.

Berdasarkan informasi di situs tersebut, berbagai organisasi perangkat daerah dan suku dinas membuka posisi untuk masa kerja yang bervariasi, misalnya selama 41 hari mulai 1 Juli hingga 10 Agustus 2026. Dinas Bina Marga membuka posisi Petugas pembangunan JPO, Dinas Sumber Daya Air membuka petugas keamanan dan pekerja lapangan, serta berbagai posisi di Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Jakarta Barat seperti administrasi, mandor, tukang listrik, kenek, pengawas, dan posisi lainnya.

Selain itu, Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian, dan Pengukuran Bina Marga juga membuka jasa tenaga tukang gali untuk layanan pengujian sondir. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sementara dengan pengelolaan yang jelas dan partisipatif





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Padat Karya Transparansi Ordinal Jakarta Lowongan Kerja

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov DKI Jakarta Umumkan Program Padat Karya 2026, Ingatkan Masyarakat Hindari Hoaks PendaftaranPemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran program Padat Karya 2026 Bertahap. Staf Komunikasi Publik Chico Hakim mengajak warga mengikuti informasi resmi. Cek Fakta Liputan6.com Ungkap Hoaks Terkait Link Pendaftaran Palsu di Media Sosial.

Read more »

Warga RI Pesimis Dapat Kerja, Butuh Magang Hub-Padat Karya TunaiMasyarakat Indonesia kini tampak makin pesimistis mendapatkan pekerjaan di Indonesia

Read more »

2.843 Lowongan Kerja Padat Karya DKI Dibuka, Cek Syarat dan Jadwal DaftarPemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja Program Padat Karya sepanjang 2026.

Read more »

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Padat Karya, Cek Syarat dan Cara DaftarnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sebanyak 2.843 kesempatan kerja melalui Program Padat Karya yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026.

Read more »