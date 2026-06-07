Gubernur Jakarta Janjikan Pembersihan Rutin di Muara Angke Usai Tumpukan Sampah-Kali Adem

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengumumkan pembersihan rutin untuk kawasan Muara Angke guna mencegah akumulasi sampah yang sebelumnya menumpuk seperti pulau. Tumpukan tersebut berasal dari 13 sungai yang bermuara di area tersebut, dengan catatan pengangkutan 8,8 ton selama empat hari oleh Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa penanganan sampah di kawasan Muara Angke saat ini terus dilakukan, namun tanpa pembersihan rutin , endapan sampah berpotensi kembali menumpuk seperti yang terjadi sebelumnya.

Proses pembersihan membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat hari untuk menyelesaikan area tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah di Muara Angke berasal dari aliran sebanyak 13 sungai yang bermuara di kawasan tersebut, sehingga sampah yang terbawa arus akhirnya mengendap dan menumpuk di pesisir. Pramono menegaskan bahwa pembersihan akan dilakukan secara rutin agar tidak terbentuk kembali endapan besar yang membandingkan dengan pulau.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Seribu mencatat pengangkutan sampah dari Muara Kali Adem selama empat hari, dari 2 hingga 5 Juni 2026, mencapai total 8,8 ton. Volume pengangkutan per hari adalah 0,88 ton pada hari pertama, 1,76 ton pada hari kedua, 3,52 ton pada hari ketiga, dan 2,64 ton pada hari keempat. Upaya rutin ini diharapkan dapat mengatasi masalah sampah yang berulang di wilayah pesisir Jakarta





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Muara Angke Pramono Anung Sampah Pembersihan Rutin Kepulauan Seribu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov DKI Kebut Pembersihan Sampah Muara Angke, Ditargetkan Tuntas Akhir PekanPemprov DKI Jakarta kebut pembersihan sampah di Muara Angke, progres kini mencapai 90%. Target rampung Sabtu (6/6), disertai upaya pengendalian sampah dari hulu ke hilir.

Read more »

DKI targetkan pembersihan sampah di Muara Angke rampung besokPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembersihan tumpukan sampah di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, selesai pada Sabtu (6/6).Asisten ...

Read more »

Pembersihan Sampah Muara Angke Nyaris Rampung, Sabtu Ditargetkan RampungPembersihan tumpukan sampah di kawasan Muara Angke rampung 100 persen pada Sabtu besok setelah digempur sejak Rabu lalu.

Read more »

Sampah dari hulu disebut jadi tantangan di Muara AngkeAsisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan tantangan terbesar dalam penanganan sampah di kawasan ...

Read more »