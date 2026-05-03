Gubernur Jabar Usulkan Pembinaan Ala Militer untuk Pelaku Kerusuhan Bandung

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan program pembinaan karakter berbasis kedisiplinan ala barak militer bagi pelaku kerusuhan di Bandung saat May Day 2026. Program ini diharapkan dapat membentuk karakter generasi muda dan menanamkan nilai kebangsaan.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , mengemukakan kemungkinan penerapan program pembinaan karakter melalui model pelatihan ala barak militer bagi para pelaku kerusuhan yang terjadi di wilayah Dago, Bandung, saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 .

Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi di Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026, sebagai tanggapan langsung terhadap insiden kerusuhan yang pecah pada hari Jumat, 1 Mei 2026, yang meliputi area Tamansari hingga Cikapayang, Bandung. Gubernur menilai bahwa pendekatan pembinaan yang menekankan pada kedisiplinan memiliki potensi sebagai salah satu solusi efektif untuk membentuk karakter generasi muda yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang merusak dan kontraproduktif bagi pembangunan.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa program ini bukan merupakan pengganti proses hukum yang sedang berjalan, melainkan sebuah upaya komprehensif untuk menangani akar permasalahan dan memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk memperbaiki diri. Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pendidikan yang terinspirasi dari model barak militer tidak hanya berfokus pada pelatihan fisik semata, melainkan juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, serta pemahaman yang mendalam mengenai arah dan tujuan pembangunan bangsa.

Beliau berharap, melalui program ini, para pelaku kerusuhan dapat memperoleh perspektif baru tentang peran mereka dalam masyarakat dan kontribusi positif yang dapat mereka berikan.

“Nanti bisa juga diarahkan mereka untuk mengikuti program pendidikan barak militer supaya mereka mengerti arah bangsa ini ke mana dan apa yang harus dilakukan,” ujar Gubernur yang dikenal dengan sapaan akrab KDM tersebut. Beliau menambahkan bahwa program ini akan disesuaikan dengan usia dan tingkat pendidikan para peserta, dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pelaku kerusuhan adalah pelajar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan bagi para peserta program, agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan produktif. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penanganan kasus kerusuhan tetap akan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur.

Beliau menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta perlunya pendekatan yang humanis dan rehabilitatif dalam proses penegakan hukum.

“Kita lihat aspek hukumnya. Di dalamnya kan ada pembinaan, kita lihat aspek KUHP-nya, berarti pidana anak di bawah umur,” jelasnya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan program pendidikan karakter berbasis kedisiplinan yang akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Program ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter generasi muda.

Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan tindakan-tindakan destruktif lainnya di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan Jawa Barat yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya





