Gubernur Jabar Akan Temui Menpan RB Bahas Gaji Honorer yang Belum Dibayarkan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menemui Menteri PANRB untuk membahas kendala pembayaran gaji honorer di Dinas Pendidikan Jabar yang sudah dua bulan tertunda akibat surat edaran Menpan RB.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan permasalahan gaji honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mengalami keterlambatan pembayaran selama dua bulan, yaitu Maret dan April 2026.

Hal ini disampaikannya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu, 22 April 2026. Menurut Gubernur, dana untuk pembayaran gaji honorer tersebut sebenarnya sudah dialokasikan dan tersedia di kas daerah. Namun, pencairan dana tersebut terhambat oleh adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Windyantini. Surat edaran tersebut secara implisit melarang pemerintah daerah untuk membayarkan gaji kepada tenaga honorer, dengan alasan potensi terjadinya penyimpangan keuangan.

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Pemprov Jabar sangat memahami urgensi pembayaran gaji honorer bagi para guru dan tenaga kependidikan. Keberadaan mereka sangat krusial dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, serta menjalankan roda administrasi dan kebersihan lingkungan sekolah. Mereka mengisi posisi-posisi penting seperti guru, staf tata usaha, dan petugas kebersihan. Tanpa kehadiran mereka, operasional sekolah akan terganggu dan kualitas pendidikan akan menurun.

Namun, Pemprov Jabar juga tidak bisa mengabaikan aspek legalitas dan akuntabilitas keuangan. Pembayaran gaji honorer tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, serta dapat menjadi temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Jabar harus mencari solusi yang tepat, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan para honorer, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengakui adanya dilema yang dihadapi, antara kebutuhan untuk memberikan penghargaan kepada tenaga honorer dan kewajiban untuk menjaga keuangan negara. Untuk mengatasi permasalahan ini, Gubernur Dedi Mulyadi berencana untuk melakukan audiensi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Windyantini pada pekan depan. Dalam pertemuan tersebut, ia akan menyampaikan secara detail mengenai kondisi riil di lapangan, serta menjelaskan urgensi pembayaran gaji honorer bagi para guru dan tenaga kependidikan di Jawa Barat.

Gubernur berharap, melalui dialog yang konstruktif, Menpan RB dapat memberikan solusi yang memungkinkan Pemprov Jabar untuk segera mencairkan gaji honorer tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Ia juga akan mengusulkan revisi atau penyesuaian terhadap surat edaran Menpan RB, agar dapat mengakomodasi kebutuhan daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti Jawa Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, jumlah guru dan tenaga honorer yang belum menerima gaji selama dua bulan terakhir mencapai 3.823 orang.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat gaji merupakan hak yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja. Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi terbaik, agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan dan para honorer dapat menerima hak-hak mereka





Gaji Honorer Jawa Barat Menpan RB Dedi Mulyadi Dinas Pendidikan

