Gubernur DKI Tegur ASN yang Ubah Pelat Merah Jadi Putih, Isu PSEL, Kasus Pekerja, Naturalisasi Pemain, dan IHSG Menjelang FTSE

Gubernur DKI Jakarta memberikan teguran keras kepada ASN yang mengganti pelat nomor mobil dinas. Selain itu, berita juga membahas percepatan pembangunan PSEL di Jawa Barat, penyelidikan kasus pekerja proyek, isu naturalisasi pemain sepak bola, dan fluktuasi IHSG.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung , memberikan teguran keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang kedapatan mengganti pelat nomor mobil dinas berwarna merah menjadi pelat nomor berwarna putih. Kejadian ini menjadi sorotan karena dianggap melanggar aturan dan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pramono menyatakan bahwa dirinya sendiri melihat langsung pelanggaran tersebut dan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memberikan teguran tegas kepada ASN yang bersangkutan. “Saya kebetulan lihat sendiri dan tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan pasti akan kita kasih teguran untuk itu. Enggak boleh,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan bahwa ASN tersebut sebelumnya telah mendapat teguran dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Pramono juga menambahkan bahwa ia mengamati dengan seksama perilaku ASN yang terlibat. “Kebetulan saya ngikutin ya, dirubah dari pelat putih menjadi pelat merah dan ketika, apa, diini oleh aparat kan kelihatan banget kalau antara menyesal dan tidak menyesalnya itu beda-beda tipis lah begitu,” tururnya. Teguran ini juga sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mematuhi aturan yang ada. Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran seperti ini. “Jadi kalau di Jakarta yang gitu-gitu kita enggak kasih apa toleransi. Kalau memang harus berkendaraan dinas, ya berkendaraan dinas,” ungkapnya. Peristiwa penggantian pelat nomor ini terjadi pada Sabtu di kawasan Puncak, Jawa Barat, di mana pelat nomor mobil dinas Pemprov DKI Jakarta yang berwarna merah diganti menjadi pelat nomor berwarna putih. Selain isu mengenai pelanggaran aturan ASN, berita juga membahas beberapa topik penting lainnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sepakat untuk mempercepat pembangunan instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bandung serta kawasan Bogor-Depok. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dan sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kelalaian dalam kasus tewasnya empat pekerja di proyek pembangunan gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam dan mendorong pihak berwenang untuk memastikan adanya standar keselamatan yang ketat dalam setiap proyek konstruksi. Buya Yahya juga memberikan pandangan mengenai hukum seorang perempuan atau janda yang menggunakan alat pemuas nafsu demi menyalurkan syahwat tanpa melakukan zina. Diskusi ini membuka ruang untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam konteks kehidupan modern. Selain itu, sorotan juga tertuju pada perkembangan di dunia olahraga. Bung Ropan mengungkapkan kecurigaannya terhadap langkah PSSI dalam melakukan proses naturalisasi dua striker haus gol dengan tujuan memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Sementara itu, jadwal Final Four Proliga 2026 seri Solo telah diumumkan, di mana tim Megawati Hangestri Cs akan langsung berhadapan dengan Jakarta Pertamina Enduro dalam pertandingan yang sangat dinantikan. Elkan Baggott juga kembali memberikan kabar kurang menyenangkan bagi pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, karena sang bek tengah belum menjadi pilihan utama di klubnya. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami fluktuasi menjelang keputusan FTSE Russell pada 7 April 2026. Pasar saham tengah menunggu arah status FTSE Indonesia dan dampaknya terhadap investasi asing





