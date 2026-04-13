Gubernur DKI Jakarta Tegas Tindak Premanisme Pasca Insiden Bajaj di Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmen untuk menindak tegas aksi premanisme di Ibu Kota, terutama setelah insiden yang menimpa seorang sopir bajaj di Tanah Abang. Satpol PP dan dinas terkait diinstruksikan untuk mengambil tindakan tegas. Pernyataan ini muncul setelah beredarnya video terkait pemerasan terhadap pengemudi bajaj dan pedagang bakso di Jakarta.

Minggu, 12 April 2026 14:04 WIB Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan sambutan di Kantor Walikota Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/pri. Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keseriusannya untuk menindak tegas aksi premanisme di Ibu Kota, terutama setelah insiden yang menimpa seorang sopir bajaj di kawasan Tanah Abang belum lama ini. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam pidatonya di Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu.

Pramono menekankan bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap praktik premanisme di Jakarta. Sebagai Gubernur, ia menegaskan kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas tanpa ragu. Ia menggarisbawahi komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta. Terkait dengan insiden premanisme di Tanah Abang, Pramono menyampaikan bahwa ia telah menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas terkait untuk mengambil tindakan yang cepat dan tegas. Ia mengaku telah melihat video terkait insiden tersebut dan memastikan bahwa langkah-langkah penegakan hukum akan segera diambil. Pramono juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan. Ia mengajak warga untuk proaktif melaporkan setiap kejadian yang meresahkan, sehingga aparat dapat segera mengambil tindakan. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman bagi semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memperkuat pengawasan di titik-titik rawan premanisme, serta meningkatkan respons terhadap laporan warga. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan yang merata, termasuk bagi pedagang kecil dan sektor informal. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman bagi semua warganya. Upaya ini akan mencakup peningkatan patroli, peningkatan pengawasan, dan peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap laporan warga. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan melaporkan segala bentuk tindakan yang meresahkan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada Jumat (10/4), beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang pengemudi bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dimintai 'uang setoran' oleh seorang oknum pria. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana pengemudi bajaj tersebut diintimidasi dan dipaksa untuk memberikan sejumlah uang. Selain itu, ada pula laporan mengenai pedagang bakso di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang mengalami aksi serupa. Pedagang tersebut diminta uang iuran sebesar Rp100 ribu, dan ketika menolak, pria yang meminta setoran tersebut merusak mangkok milik pedagang. Kejadian-kejadian ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah, yang menganggap tindakan premanisme sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga telah menegaskan bahwa mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun terhadap para pelaku premanisme, termasuk praktik pemalakan terhadap pedagang. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku premanisme dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Langkah-langkah penegakan hukum ini akan mencakup penangkapan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap para pelaku premanisme. Polda Metro Jaya juga akan meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan premanisme untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang. Selain itu, Polda Metro Jaya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gubernur DKI Jakarta Tegas Tindak Premanisme di Ibu KotaGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menindak tegas aksi premanisme di Jakarta, terutama setelah kejadian kekerasan terhadap sopir bajaj dan pedagang bakso. Ia meminta Satpol PP dan dinas terkait untuk mengambil tindakan tegas dan menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan.

Pemprov DKI tindak tegas aksi premanisme usai kejadian di Tanah AbangGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan untuk menindak tegas aksi premanisme di Ibu Kota terutama setelah kejadian yang menimpa seorang sopir bajaj di ...

Pramono Tindak Tegas Aksi Premanisme: Tidak Ada Kompromi LagiJPNN.com : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Kritisi Premanisme di Tanah Abang, Mendesak Pemprov Bertindak TegasAnggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, mengkritik maraknya aksi premanisme terhadap pedagang dan sopir di Tanah Abang. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta segera memberantas praktik pemalakan dan memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.

Pramono Anung: Proyek Warisan Mantan Gubernur DKI Jakarta Telah SelesaiGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur peninggalan mantan gubernur telah berhasil diselesaikan, termasuk pembongkaran tiang monorel, penyelesaian proyek Majelis Kaum Betawi, dan penuntasan proyek Rumah Sakit Sumber Waras. Ia juga menyinggung pembangunan infrastruktur baru seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan JIS dan Ancol.

Gubernur DKI Jakarta Dorong Inovasi dan Kembali ke Cara Tradisional Hadapi Kenaikan Harga PlastikGubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyerukan inovasi dan penggunaan kembali cara membungkus tradisional sebagai respons terhadap kenaikan harga plastik yang signifikan. Kenaikan harga dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku akibat konflik geopolitik. Pemerintah Pusat juga sedang menyiapkan langkah mitigasi.

