Gubernur DKI Jakarta Jajaki Kerja Sama dengan Shenzhen untuk Atasi Tantangan Perkotaan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bertemu dengan Executive Vice Mayor Shenzhen, Tao Yongxin, di China untuk membahas potensi kerja sama dalam mengatasi masalah transportasi, polusi, dan banjir, serta memperkuat hubungan internasional.

Gubernur DKI Jakarta , Pramono Anung Wibowo, melakukan kunjungan kerja dan penjajakan kerja sama strategis ke Shenzhen , China, dengan bertemu langsung dengan Executive Vice Mayor Shenzhen , Tao Yongxin, di Fuzhong 3rd Road.

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan internasional antara Jakarta dan Shenzhen, serta membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan, khususnya dalam mengatasi tantangan perkotaan yang kompleks. Gubernur Pramono menekankan bahwa Jakarta, dengan populasi sekitar 11 juta jiwa dan wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mencapai 42 juta jiwa, menghadapi permasalahan serupa dengan yang pernah dialami Beijing, seperti masalah transportasi, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi udara, dan risiko banjir.

Oleh karena itu, Jakarta sangat ingin belajar dari pengalaman Shenzhen dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di kota tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pembangunan Jakarta yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing. Selain itu, Gubernur Pramono juga menggarisbawahi pentingnya berbagi pengetahuan dan pengalaman antara kedua kota dalam berbagai bidang, termasuk tata kota, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan infrastruktur.

Executive Vice Mayor Shenzhen, Tao Yongxin, menyambut baik inisiatif kerja sama yang diajukan oleh Gubernur Pramono. Ia mengutarakan antusiasmenya untuk menjalin kemitraan yang erat dengan Jakarta dan menawarkan empat bidang kerja sama potensial yang dapat dikembangkan bersama. Keempat bidang tersebut meliputi pertukaran mahasiswa dan program-program budaya untuk memperkuat pemahaman dan apresiasi antar masyarakat, serta kolaborasi di sektor maritim mengingat posisi strategis Indonesia dalam jalur maritim global.

Tao Yongxin menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi mitra dagang dan investasi yang penting bagi Shenzhen. Selain itu, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Jakarta dalam sektor transportasi dan menyatakan kesiapan Shenzhen untuk berbagi pengalaman dan teknologi dalam mengatasi masalah tersebut. Tawaran konkret yang diajukan oleh Tao Yongxin termasuk pengiriman perusahaan-perusahaan Shenzhen ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek elektrifikasi kendaraan, pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, dan implementasi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Hal ini menunjukkan komitmen Shenzhen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Jakarta yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Tao Yongxin menjelaskan bahwa Shenzhen memiliki keahlian dan teknologi yang relevan untuk membantu Jakarta mengatasi masalah transportasi dan polusi udara. Shenzhen telah berhasil menerapkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, serta mengembangkan teknologi untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi Jakarta dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek transportasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Shenzhen juga memiliki keunggulan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Jakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang positif antara kedua kota dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Shenzhen sepakat untuk membentuk tim kerja sama yang akan merumuskan detail teknis dan operasional dari perjanjian kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu dekat.

MoU ini akan menjadi landasan hukum bagi kolaborasi antara kedua kota dan memastikan bahwa kerja sama tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif untuk memastikan bahwa kerja sama ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan





