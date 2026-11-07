Gubernur Dedi Mulyadi Tuntun Perusahaan PT Daehyun Tanggungi Jawab Kecelakaan Pekerja Rindi Natasya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak PT Daehyun Bobbin Indonesia memenuhi kewajiban keselamatan kerja setelah kecelakaan menimpa pekerja Rindi Natasya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi memberikan respons tegas terhadap insiden kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT Daehyun Bobbin Indonesia di wilayah Bekasi. Insiden ini menimpa seorang pekerja bernama Rindi Natasya yang menyuarakan kekhawatirannya mengenai jaminan keselamatan di tempat kerja. Gubernur yang akrab disapa KDM ini menyatakan rasa prihatin mendalam atas musibah tersebut dan menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kondisi karyawan.

Tuntutan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pekerja

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya komitmen perusahaan untuk melindungi seluruh pegawainya dari risiko kecelakaan kerja. Gubernur meminta manajemen PT Daehyun Bobbin Indonesia untuk memastikan para pegawainya mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang memadai. Langkah ini diambil agar peristiwa serupa tidak terulang dan terjadi pada orang lain di masa mendatang. Perusahaan diimbau untuk memenuhi kewajibannya secara tegas dan profesional.

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Mekanisme Tindak Lanjut dan Mediasi Ketenagakerjaan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah segera menindaklanjuti informasi yang bersumber dari media sosial terkait kasus ini. Langkah pengawasan dilakukan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang bersama Disnaker Kabupaten Bekasi. Pemeriksaan ke perusahaan dilakukan pada 3 November 2026 untuk memastikan pemenuhan norma ketenagakerjaan. Fokus utama pengawasan adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lokasi pabrik.

Posisi Pemerintah Provinsi dan Rencana Pertemuan di Gedung Pakuan

Gubernur Dedi Mulyadi mengajak Rindi Natasya untuk bertemu pada Senin pekan depan di Gedung Pakuan sebagai langkah penyelesaian masalah. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. KDM juga berpesan kepada seluruh perusahaan di wilayah Jawa Barat agar mematuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama setiap manajemen perusahaan.

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Hasil Inspeksi dan Perjanjian Bersama yang Ditandatangani

Berdasarkan proses penanganan melalui temuan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, telah dilakukan proses mediasi oleh mediator Kabupaten Bekasi. Hasil mediasi ini mengarah pada pembuatan surat pernyataan oleh pihak manajemen perusahaan. Dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama dengan pihak pekerja. Langkah hukum ini menandai resolusi formal dari kasus kecelakaan kerja yang memicu perhatian publik.

Dampak Nyata bagi Sektor Industri dan Kebijakan Keselamatan

Keputusan ini menandai penegakan hukum yang lebih ketat terhadap standar keselamatan kerja di sektor industri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disnakertrans menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak pekerja. Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bekasi dan Karawang diharapkan lebih waspada terhadap prosedur K3. Kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan.