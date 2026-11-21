Gubernur Banten Andra Soni instruksikan percepatan penanganan warga Badui terdampak kebakaran di Kampung Cipaler Girang agar kebutuhan dasar segera terpenuhi.

Gubernur Banten Andra Soni telah mengeluarkan instruksi mendesak kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk segera terjun ke lokasi guna membantu warga Badui yang terdampak bencana kebakaran. Instruksi ini dirilis langsung oleh Andra Soni saat melakukan peninjauan fisik ke titik kejadian, yang berlangsung pada Sabtu (21/11).

Tujuan utama dari langkah percepatan ini adalah memastikan bahwa seluruh kebutuhan dasar masyarakat adat Badui yang kehilangan hunian dapat terpenuhi dalam waktu secepatnya. Andra Soni menegaskan bahwa respons pemerintah harus bergerak sangat cepat untuk mencegah kelaparan dan kesulitan tambahan di tengah masa pengungsian.

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Mekanisme Koordinasi dan Penanganan Darurat

Untuk mengoptimalkan respons darurat, Gubernur Andra Soni meminta Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten untuk melakukan koordinasi intensif di lapangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang transparan, di mana informasi mengenai kebutuhan mendesak harus segera dilaporkan langsung kepadanya.

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang dapat memperlambat distribusi bantuan. Andra Soni secara eksplisit meminta para pejabat terkait untuk tidak ragu menyampaikan apa pun yang dibutuhkan warga, sehingga intervensi pemerintah bisa tepat sasaran dan efisien di tengah situasi genting.

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Dampak Fisik dan Statistik Korban

Berdasarkan data kaji cepat yang diterbitkan oleh BPBD Banten, peristiwa kebakaran ini terjadi pada Kamis (19/11) sekitar pukul 23.30 WIB. Bencana ini telah berdampak langsung kepada 48 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 132 jiwa yang terpaksa mengungsi dari hunian mereka di Kampung Cipaler Girang.

Intensitas api yang tinggi menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan. Kepala Desa Kanekes, yang juga menjabat sebagai tetua adat Badui bernama Jaro Oom, melaporkan bahwa sebanyak 21 unit rumahhangustotal oleh api. Selain itu, sebanyak 19 rumah lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak layak huni untuk sementara waktu.

Asal Usul Kebakaran dan Dampak Ekonomi

Pemerintah Provinsi Banten mengidentifikasi penyebab awal kebakaran ini berasal dari tungku masak yang dibiarkan menyala. Api diduga menyebar saat pemilik rumah sedang beristirahat, yang menunjukkan bahwa kewaspadaan terhadap sumber panas terbuka menjadi faktor kunci dalam kejadian ini.

Di luar kerugian harta benda berupa hunian, bencana ini juga menghancurkan infrastruktur pangan vital bagi komunitas Badui. Kebakaran ini menghanguskan dua lumbung pangan serta satu saung lisung, yang merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian tradisional yang sangat penting bagi ketahanan makanan masyarakat adat tersebut.

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Tanggapan Komunitas dan Langkah Selanjutnya

Sebagai respons atas bencana ini, warga Badui mulai melakukan gotong royong untuk membangun hunian sementara. Upaya kolektif ini bertujuan agar anggota keluarga yang terdampak dapat segera memiliki tempat berlindung yang aman sambil menunggu proses rehabilitasi permanen dari pemerintah daerah.

Gubernur Andra Soni juga menyampaikan pesan pencegahan kepada warga Badui. Ia berharap masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan ekstra saat menggunakan tungku masak di masa depan. Langkah pencegahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan dapat melindungi warisan budaya serta kehidupan mereka ke depannya.