Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan skema pendanaan khusus infrastruktur kepada Wamendagri Bima Arya karena keterbatasan fiskal daerah menghadapi lonjakan wisatawan mencapai 16,35 juta kunjungan.

Gubernur Bali Wayan Koster resmi mengajukan skema pendanaan khusus bagi pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Rabu (25/11/2026). Proposal strategis ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Daerah Bali selama menjadi narasumber utama dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 di wilayah Regional Jawa dan Bali. Permintaan mendesak tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara kontribusi ekonomi Bali yang sangat besar bagi Indonesia dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas.

Desakan Skema Khusus Infrastruktur di Pulau Bali

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Bali adalah pulau dengan luas wilayah kecil namun memiliki kontribusi ekonomi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun, dukungan pembangunan infrastruktur dari pusat dinilai belum seimbang dengan peran strategis tersebut sehingga memerlukan skema pendanaan tersendiri. Gubernur menekankan bahwa aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata yang tersebar dari ujung barat hingga timur Pulau Bali belum seluruhnya memadai. Keterbatasan ini menjadi hambatan utama dalam memenuhi standar kenyamanan dan efisiensi yang diperlukan oleh sektor pariwisata modern.

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Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah menyusun konsep dan perencanaan rinci untuk pembangunan infrastruktur, tetapi proyek berskala besar sulit dituntaskan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Governors Koster menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah mengalami keterbatasan signifikan akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Jika tidak ada skema pendanaan khusus, Gubernur Koster memperingatkan bahwa daya saing pariwisata Bali akan tertinggal dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Analisis Dampak Ekonomi dan Kontribusi Pariwisata Nasional

Struktur perekonomian Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata beserta sektor pendukungnya yang menyumbang kontribusi mencapai sekitar 66 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui jalur udara sepanjang tahun 2025 mencatatkan angka yang sangat tinggi sebesar 7,05 juta kunjungan. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah kunjungan wisatawan asing ke destinasi utama Indonesia ini. Sementara itu, kunjungan wisatawan nusantara juga mencatatkan lonjakan signifikan dengan jumlah mencapai 9,3 juta kunjungan selama periode waktu yang sama.

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Total kunjungan wisatawan yang mencapai angka 16,35 juta orang tersebut setara dengan hampir empat kali lipat jumlah penduduk Bali yang tercatat sebanyak 4,4 juta jiwa. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali tersebut, provinsi ini menyumbang sekitar 44 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara nasional yang mencapai 15,9 juta orang. Berdasarkan rata-rata pengeluaran wisatawan asing sebesar 1.522 dolar AS per kunjungan dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, diperkirakan devisa yang dihasilkan pariwisata Bali mencapai Rp176 triliun. Angka devisa ini menunjukkan kekuatan ekonomi luar biasa yang dihasilkan dari sektor wisata.

Strategi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali untuk 2045

Selain skema pendanaan khusus infrastruktur, Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya pembenahan ekosistem pariwisata secara menyeluruh melalui pelestarian budaya dan peningkatan kualitas lingkungan. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan energi bersih guna memperkuat daya saing di tingkat regional. Strategi penguatan adat dan budaya diimplementasikan bersama pemerintah kabupaten dan kota melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Pengembangan pertanian organik dan penggunaan energi bersih menjadi bagian integral dari upaya menarik persaingan dengan negara tetangga.

Memorai pengalaman saat pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi Bali terkontraksi sebesar 9,3 persen, Gubernur mendorong transformasi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali. Konsep ini dirancang agar perekonomian tidak hanya bertumpu pada satu sektor tunggal tetapi memiliki diversifikasi yang kuat. Enam sektor unggulan dalam konsep tersebut meliputi pertanian organik dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta industri manufaktur. Sektor lain mencakup industri berbasis budaya berjenama Bali, IKM, UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas.

Capaian Makro dan Pandangan Wamendagri Bima Arya

Gubernur Bali turut memaparkan capaian indikator makro pembangunan Bali pada tahun 2025 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen. Pendapatan per kapita wilayah ini mencapai Rp72,66 juta dengan tingkat kemiskinan yang turun menjadi 3,42 persen. Rasio Gini tercatat sebesar 0,333 sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 1,45 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan angka harapan hidup 75,44 tahun dan prevalensi stunting sebesar 8,7 persen. Data ini menunjukkan stabilitas sosial yang baik di tengah tantangan ekonomi global.

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Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan tiga aspek penting bagi pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga aspek tersebut mencakup stabilitas, keberlanjutan, dan orkestrasi pembangunan yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan daerah. Bima menjelaskan bahwa stabilitas dibutuhkan agar kepala daerah dapat fokus menjalankan program tanpa terdistraksi oleh polemik yang tidak produktif. Keberlanjutan menjamin program pembangunan tetap berjalan konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.

Aspek orkestrasi pembangunan diperlukan untuk menyelaraskan pembagian peran dan pembiayaan antar daerah demi efisiensi nasional. Wamendagri mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan potensi unggulan wilayah dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan dinamika ekonomi nasional. Kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.