Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4,5 juta per bulan. Keputusan ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan.

Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Angka Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali untuk tahun 2027. Penetapan ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan aturan yang berlaku, rekomendasi resmi dari Dewan Pengupahan, serta aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja di Bali. Keputusan tersebut diresmikan dalam keterangan resmi yang disampaikan di Denpasar pada malam hari Jumat (20/11).

Ketentuan Nominal UMP dan UMSP Bali 2027

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa nominal UMP Bali Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287,00 per bulan. Angka final ini menjadi dasar perhitungan penghasilan pokok bagi tenaga kerja di seluruh wilayah provinsi Bali. Selain itu, keputusan tersebut juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor perhotelan bintang sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025. Besaran UMSP untuk sektor ini ditetapkan sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.

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Peraturan mengenai besaran upah ini resmi mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027. Hal ini memberikan waktu bagi para pelaku usaha dan pengusaha di Bali untuk menyesuaikan diri dengan standar pengupahan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Penerapan aturan ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dasar Hukum dan Pertimbangan Penetapan UMP

Dalam menjabarkan pertimbangan keputusan ini, Gubernur Koster menjelaskan bahwa langkah pertama adalah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dasar hukum ini menjadi pedoman utama dalam memastikan kepastian hukum terkait pemberian upah kepada pekerja. Selain itu, pertimbangan berikutnya merujuk secara spesifik pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026. Dokumen ini disusun pada tanggal 18 November 2026 dan berisi rekomendasi penetapan UMP serta UMSP Bali Tahun 2027.

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Rekomendasi dari Dewan Pengupahan tersebut disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Seluruh proses penentuan nominal upah ini dilakukan dengan merujuk pada sejumlah dasar hukum yang kuat dan mengikat. Keputusan ini secara hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Implementasi Aturan Pengupahan di Bali Tahun Depan

Keseluruhan proses penyesuaian upah ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Implementasi aturan ini sangat krusial untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial di Bali. Gubernur Koster menekankan bahwa penetapan angka ini bukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi inflasi. Upah minimum sektoral untuk hotel bintang juga disesuaikan dengan standar industri perhotelan yang berlaku.

Penetapan UMP dan UMSP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pekerja di Bali. Pemerintah provinsi terus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Semua pihak diminta untuk mematuhi peraturan pengupahan yang telah ditetapkan mulai awal tahun depan.