Produktivitas padi di Kabupaten Parigi Moutong tembus 8 ton per hektare berkat riset BRIN dan BRIDA, melampaui target RPJMD Sulteng yang menetapkan target 6 ton.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid resmi memimpin panen perdana padi di Desa Tanah Lanto, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong pada Kamis (26/11/2026). Kegiatan tersebut menandai keberhasilan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga riset nasional dalam meningkatkan output pertanian lokal secara signifikan.

Dampak Riset BRIN Terhadap Hasil Tani Lokal

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengklaim bahwa tingkat produktivitas padi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong telah mencapai level yang belum pernah tercapai sebelumnya, yaitu delapan ton gabah per hektare. Angka ini merupakan hasil nyata dari serangkaian penelitian intensif yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

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Kepala Daerah, Anwar Hafid, menyampaikan rasa syukurn atas capaian tersebut melalui keterangan tertulis yang diterbitkan di Palu pada hari yang sama. Gubernur menegaskan bahwa hasil riset yang mencapai delapan ton gabah per hektare ini merupakan kabar baik yang harus segera dikembangkan agar dapat diterapkan secara luas oleh para petani di wilayah lain.

Metode Inovasi Dalam Program Berani Panen Raya

Program Berani Panen Raya yang dipadukan dengan pendampingan teknis menjadi kunci keberhasilan peningkatan produksi padi di area uji coba. Kolaborasi antara BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, BRIDA Kabupaten Parigi Moutong, dan BRIN menciptakan ekosistem penelitian yang memungkinkan transfer teknologi modern ke tingkat petani.

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Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi sekadar bergantung pada perluasan luas lahan. Faktor kuncinya adalah perubahan mendasar terhadap pola dan teknik budidaya yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat petani di daerah tersebut. Langkah ini memerlukan adaptasi sistemik terhadap seluruh rantai proses produksi tanaman padi.

Perbedaan Mindset dan Standar Teknis Budidaya

Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa target produktivitas enam ton gabah per hektare yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah telah terlampaui secara nyata. Pencapaian delapan ton ini membuktikan bahwa strategi baru yang diterapkan jauh lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang lazim digunakan sebelumnya.

Anwar Hafid mengingatkan bahwa mewujudkan produktivitas tinggi tidak serta merta mudah tanpa adanya perubahan perilaku. Penyesuaian mulai dari pemilihan bibit unggul, penanganan tanaman yang lebih hati-hati, hingga pola pemupukan yang tepat sasaran harus disesuaikan sepenuhnya dengan hasil penelitian dan rekomendasi para ahli pertanian.

Strategi Jangka Panjang Ketahanan Pangan Nasional

Gubernur Anwar Hafid berharap agar hasil riset inovatif tersebut tidak berhenti pada fase uji coba terbatas, melainkan segera disebarluaskan sebagai praktik standar bagi petani di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Implementasi massal dari temuan delapan ton gabah per hektare ini menjadi langkah krusial untuk memperkuat kontribusi provinsi tersebut terhadap ketahanan pangan nasional.

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Dengan memanfaatkan hasil penelitian dan inovasi di sektor pertanian, daerah dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Program Berani Panen Raya diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas berkelanjutan dan memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan di tingkat nasional.