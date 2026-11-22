Gubernur Ahmad Luthfi resmi meluncurkan Kalender Acara 2027 di Jepara. Sebanyak 426 event dikonsolidasikan dengan aplikasi digital untuk optimalisasi wisata berkelanjutan Jawa Tengah.

Calender of Events 2027 resmi diluncurkan di Alun-alun Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Sekretaris Daerah, Sumarno, resmi membuka rangkaian acara tersebut pada Sabtu malam, 21 November 2026. Langkah ini menjadi fondasi strategis untuk memperkuat sektor pari wisata berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kuota sebanyak 426 agenda yang akan tersebar di 35 kabupaten dan kota. Rincian ini mencakup integrasi total program Seribu Desa Wisata serta kampanye Ayo ke Taman Nasional. Konsolidasi masif ini bertujuan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.

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Konsolidasi 426 Agenda Wisata Berkelanjutan

Calender of Events 2027 menargetkan peningkatan durasi kunjungan dan belanja wisatawan di destinasi prioritas. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa setiap event menjadi instrumen krusial untuk memperkenalkan potensi unik daerah masing-masing. Program ini melibatkan partisipasi aktif seluruh 35 wilayah administratif di Jawa Tengah secara terpadu.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Jawa Tengah menyediakan aplikasi khusus sebagai pusat integrasi data. Sistem digital ini menghubungkan seluruh jadwal acara di kabupaten dan kota untuk mencegah konflik penjadwalan. Touris dapat memilah waktu kunjungan yang tepat tanpa risiko bentrok agenda pariwisata utama.

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Integrasi Teknologi dan Kolaborasi Daerah

Head of Disbudparekraf Jawa Tengah, Hanung Triyono, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut mengintegrasikan data Ngopeni Nglakoni. Aplikasi ini menyediakan akses detail konsep aglomerasi wisata di seluruh provinsi. Wisatawan dapat melihat informasi lengkap tentang event unggulan di berbagai destinasi strategis secara real-time.

Program Ayo ke Taman Nasional juga dimasukkan ke dalam ekosistem digital ini. Hanung Triyono mencontohkan event memancing internasional di Taman Nasional Karimunjawa sebagai bukti kolaborasi efektif. Penentuan jadwal kegiatan di Jepara disesuaikan dengan kondisi biologis ikan untuk memastikan pengalaman terbaik.

Penguatan Desa Wisata dan Ekonomi Lokal

Program Seribu Desa Wisata dikoneksikan dengan event-event utama untuk meningkatkan aksesibilitas. Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan setiap kabupaten dan kota mengembangkan desa wisata berbasis keunikan lokal. Pengelolaan desa wisata dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa, Karang Taruna, atau pemerintah daerah.

Konsistensi penyelenggaraan event menjadi kunci peningkatan length of stay wisatawan. Kharisma Event Nusantara telah terbukti sukses di Solo, Semarang, dan wilayah lainnya. Target utama adalah mengubah pola kunjungan satu hari menjadi dua hari satu malam. Strategi ini secara langsung meningkatkan daya beli dan sirkulasi ekonomi di tingkat komunitas lokal.

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Jadwal Eksekusi dan Festival Nasional

Realisasi agenda 2027 dimulai dengan persiapan infrastruktur digital dan kolaborasi antar-daerah. Festival Desa Wisata akan digelar pada 24 hingga 25 November 2026 di Taman Budaya Jawa Tengah, Kota Surakarta. Pameran ini menjadi momentum awal untuk menyinkronkan semua rencana acara tahunan di 35 kabupaten dan kota. Kesiapan seluruh elemen ini menjamin keberhasilan pariwisata berkelanjutan Jawa Tengah di tahun berikutnya.