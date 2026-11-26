Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengganti biaya pembelian angkot bagi guru SD Negeri Bener 01 di Tengaran, Semarang, atas inisiatif aman antar pulang siswa.

Sejumlah guru di SD Negeri Bener 01, yang berlokasi di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap keselamatan siswa. Mereka melakukan pengorbanan finansial dengan menyisihkan penghasilan pribadi, bahkan hingga meminjam uang dari koperasi, untuk membeli satu unit angkutan kota (angkot). Kendaraan ini kemudian digunakan khusus untuk mengantar para murid pulang ke rumah dengan aman setelah jam sekolah selesai.

Mekanisme Pengantaran Siswa Berbasis Kelas

Inisiatif operasional ini dijalankan secara terstruktur melalui dua kloter waktu yang berbeda untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Gani Prasasti, seorang guru yang mengajar Pendidikan Jasmani, turut ambil bagian aktif dengan meluangkan waktunya menjadi supir pengantar. Kloter pertama dilakukan pada pukul 10.00 pagi untuk menjemput siswa kelas satu dan dua, sementara kloter kedua dilaksanakan pada pukul 12.00 untuk siswa kelas tiga ke atas. Setiap kali perjalanan, angkot tersebut membawa sekitar 15 hingga 20 anak-anak menuju tempat penjemputan.

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Akar Masalah dan Respons Solidaritas Guru

Langkah kreatif para pengajar ini bermula dari keluhan para orang tua yang mengalami kesulitan menjemput anak-anak mereka. Banyak wali murid yang terikat dengan jadwal kerja kantoran sehingga tidak sempat mengambil putra-putri mereka saat sekolah selesai. Sebagai respons terhadap masalah tersebut, sepuluh guru di sekolah tersebut bergotong royong untuk membeli angkot. Tujuannya jelas, yaitu membantu para siswa pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan menghindari risiko yang mungkin terjadi jika mereka pulang sendiri.

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Apresiasi Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kisah dedikasi para guru ini akhirnya menjangkau telinga Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Mendengar cerita tersebut, Gubernur Luthfi memutuskan untuk memberikan apresiasi nyata atas kepedulian tinggi yang ditunjukkan oleh para pendidik. Keputusan resmi yang diambil adalah mengganti seluruh biaya pembelian angkot yang sebelumnya dikeluarkan oleh saku pribadi para guru tersebut. Tindakan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap inisiatif warga sekolah.

Dampak Nyata bagi Komunitas Pendidikan Tengaran

Tindakan Gubernur Ahmad Luthfi ini memiliki dampak signifikan bagi keberlanjutan program pengantaran siswa di Kecamatan Tengaran. Dengan penggantian biaya tersebut, beban finansial para guru, termasuk Gani Prasasti, berkurang secara drastis. Mereka dapat fokus kembali pada tugas utama mengajar tanpa harus khawatir mengenai operasional kendaraan antar-jemput. Program ini memastikan keamanan siswa kelas satu hingga tiga di SD Negeri Bener 01 tetap terjamin dengan fasilitas yang layak dan dikelola oleh tenaga pendidik yang berkomitmen tinggi.