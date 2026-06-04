Pelatih Pep Guardiola mengumumkan pengunduran diri dari Manchester City pada akhir musim ini, menandai akhir satu era yang sukses dengan 17 gelar utama. Meski masih punya kontrak satu tahun, Guardiola memutuskan untuk pergi karena ingin Seeing klub memiliki energi baru. Chairman Khaldoon Al Mubarak mengakui bahwa kali ini keinginan Guardiola untuk pergi berbeda dari ancaman-ancaman sebelumnya, sehingga diputuskan untuk tidak membujuknya. Hubungan keduanya di luar profesional, seperti sahabat dekat. Manchester City kini berencana menggantinya dengan Enzo Maresca sebagai calon terkuat.

Pep Guardiola resmi mengakhiri masa jabatannya di Manchester City pada akhir musim ini setelah menghias klub dengan 17 trofi utama selama hampir satu dekade. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena Guardiola masih memiliki satu tahun kontrak yang tersisa.

Pelatih asal Spanyol tersebut merasa klub membutuhkan sosok baru dan energi baru untuk melanjutkan perjalanan mereka. Khaldoon Al Mubarak, chairman Manchester City, mengungkapkan bahwa Guardiola pernah mengancam mundur berkali-kali selama masa jabatannya, tetapi kali ini situasinya berbeda. Khaldoon tidak menahan keinginan Guardiola karena merasakan bahwa keputusan tersebut adalah hal yang tepat bagi pelatih tersebut. Hubungan keduanya tidak hanya sebagai pemilik klub dan pelatih, tetapi juga sahabat dekat.

Khaldoon bahkan menyebut dirinya sebagai 'psikiater' Guardiola karena telah melalui banyak momen sulit bersama. Guardiola bergabung dengan Manchester City pada 2016 dan pada saat bersamaan banyak trofi telah diraih. Namun, perpisahan ini sudah diantisipasi oleh banyak pihak. Manchester City kini sedang mencari pengganti Guardiola dan Enzo Maresca, mantan asisten Guardiola, menjadi kandidat utama.

Khaldoon menegaskan bahwa klub akan mengumumkan pelatih baru dalam waktu dekat yang diyakini dapat mempertahankan kesuksesan tim. Sepanjang masa jabatnya, Guardiola telah mengubah visi sepak bola Manchester City dan membangun tim yang kompetitif di semua kompetisi. Meskipun perpisahannya berlangsung dengan hangat, langkah ini diharapkan dapat membawa kemajuan baru bagi klub





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