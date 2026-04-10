Guardiola Berharap Bernardo Silva Akhiri Karir di Manchester City

Pep Guardiola , pelatih Manchester City , telah menyatakan harapannya agar gelandang serang andalan tim, Bernardo Silva , mengakhiri karirnya di klub. Namun, Guardiola menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai masa depan Silva sepenuhnya berada di tangan pemain asal Portugal tersebut.

Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan Silva meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas mendatang, yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan manajemen klub. Guardiola, yang sangat mengagumi kontribusi Silva sejak kedatangannya pada tahun 2017, mengakui pentingnya kehadiran pemain tersebut di lapangan dan di ruang ganti. \Guardiola mengungkapkan keinginannya secara terbuka, dengan menyatakan bahwa ia sangat ingin melihat Silva tetap bersama City hingga akhir karirnya. Ia menekankan pentingnya peran Silva dalam tim, bukan hanya dalam hal kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga dalam hal mentalitas dan kepemimpinan. Guardiola bahkan sempat bercanda dengan Silva, meminta agar sang pemain memberitahunya terlebih dahulu jika telah membuat keputusan terkait masa depannya. Komentar ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara pelatih dan pemain, serta betapa pentingnya Silva bagi proyek Manchester City. Spekulasi mengenai masa depan Silva semakin meningkat setelah asisten pelatih City, Pep Lijnders, mengisyaratkan bahwa kebersamaan Silva dengan klub kemungkinan akan berakhir musim panas ini. Kontrak Silva akan berakhir pada akhir musim, dan ia telah dikaitkan dengan sejumlah klub besar di Eropa, termasuk Barcelona dan Juventus, serta kemungkinan bergabung dengan tim-tim Major League Soccer (MLS) di Amerika Serikat. \Bernardo Silva telah menjadi sosok penting di Manchester City sejak bergabung dari AS Monaco pada tahun 2017. Ia telah mencatatkan lebih dari 450 penampilan untuk klub, termasuk turut berkontribusi dalam meraih berbagai gelar juara. Silva dikenal karena kemampuan teknisnya yang luar biasa, visi bermain yang tajam, dan etos kerja yang tinggi. Ia seringkali menjadi pemain kunci dalam pertandingan-pertandingan penting, memberikan kontribusi signifikan dalam serangan dan pertahanan. Meskipun tidak selalu mencetak banyak gol atau assist, Guardiola mengakui bahwa Silva adalah pemain yang sangat berharga bagi tim. Ia selalu hadir dalam momen-momen krusial, menunjukkan mentalitas yang kuat dan kemampuan untuk tampil di bawah tekanan. Silva juga dipercaya sebagai kapten tim sejak kepergian Kevin De Bruyne pada musim panas lalu, yang menunjukkan kepercayaan dan penghormatan yang diberikan oleh rekan setim dan manajemen klub. Kontribusi Silva tidak hanya terbatas pada performa di lapangan, tetapi juga mencakup kepemimpinan di ruang ganti dan dedikasi terhadap klub





