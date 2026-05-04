GTRA Catat Kinerja Positif di 2025, Potensi Pertumbuhan Terbuka Lebar

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) mencatatkan pertumbuhan pendapatan signifikan sebesar 52,9% dan berhasil membukukan arus kas bebas positif untuk pertama kalinya di tahun 2025. Kinerja ini didukung oleh kemitraan strategis dan pertumbuhan di segmen manufaktur karoseri, memberikan potensi apresiasi harga saham yang menarik.

PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk ( GTRA ) menunjukkan kinerja fundamental yang kuat dan positif sepanjang tahun buku 2025. Perusahaan yang bergerak di bidang logistik, transportasi darat, dan manufaktur karoseri ini membuktikan ketahanan dan ekspansi bisnis yang terukur.

Laporan keuangan konsolidasian terbaru menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan pencatatan arus kas bebas yang positif. Pencapaian ini didukung oleh portofolio klien korporasi besar dan kepemilikan aset lahan yang solid, menempatkan perusahaan pada posisi strategis untuk melanjutkan pertumbuhan di tahun 2026. Sepanjang tahun 2025, GTRA berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 656,30 miliar, meningkat 52,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini disertai dengan efisiensi operasional, sehingga laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 75,3% menjadi Rp 69,11 miliar.

Kualitas pendapatan GTRA juga terbukti solid, dengan rasio arus kas operasi terhadap laba bersih mencapai 1,34x, menunjukkan bahwa laba didukung oleh penerimaan kas riil dari pelanggan. Arus kas operasi meningkat menjadi Rp 92,91 miliar, menghasilkan arus kas bebas positif sebesar Rp 32,4 miliar untuk pertama kalinya. Kemitraan strategis dengan klien besar seperti PT Nusantara Ekspres Kilat dan jaringan distribusi Grup Mayora menjadi fondasi pendapatan GTRA, menjamin visibilitas pendapatan masa depan yang terukur.

Selain logistik, pertumbuhan GTRA juga didorong oleh kinerja anak usahanya, PT Satria Metalindo Perkasa, di bidang manufaktur karoseri, yang mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 213,6% menjadi Rp 71,26 miliar. Penerimaan uang muka penjualan sebesar Rp 11,26 miliar dari PT Dayaguna Motor Indonesia mengindikasikan tingginya permintaan pasar terhadap produk manufaktur perusahaan. Di pasar modal, saham GTRA diperdagangkan pada valuasi yang menarik dibandingkan dengan fundamental dan prospek pertumbuhannya. Dengan harga acuan Rp 278 per lembar, rasio Price-to-Earnings (P/E) berada di level 7,62x.

Proyeksi skenario optimis (bull case) menunjukkan potensi apresiasi harga saham hingga Rp 560 per saham, berdasarkan asumsi pertumbuhan Laba Per Saham (EPS) tahun 2026 mencapai Rp 56 per lembar dan target rasio P/E 10x. Katalis fundamental yang mendukung skenario ini meliputi potensi pertumbuhan segmen karoseri, keberlanjutan kontrak logistik dengan klien utama, penurunan rasio utang, dan kepemilikan aset tanah senilai Rp 181,9 miliar di Deltamas Bekasi.

Secara keseluruhan, kinerja positif GTRA di tahun 2025 dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan menjadikannya investasi yang menarik bagi investor





