Grand Theft Auto VI karya Rockstar Games mencatatkan penjualan perdana sebesar USD 3,79 miliar dalam lima hari, menjadikannya peluncuran terbesar sepanjang sejarah industri hiburan lintas media.

Peluncuran video game Grand Theft Auto VI (GTA VI) yang dikembangkan oleh Rockstar Games berhasil mencatatkan angka penjualan fenomenal dan memecahkan berbagai rekor dalam industri hiburan global. Dalam jangka waktu lima hari sejak perilisan resmi, judul game ini berhasil menarik perhatian jutaan pemain di seluruh dunia dan mendongkrak penjualan konsol secara signifikan.

Data industri menunjukkan bahwa pada hari pertama peluncurannya, Grand Theft Auto VI berhasil meraup pendapatan sebesar USD 3,79 miliar atau sekitar Rp69,37 triliun. Angka pendapatan yang sangat masif ini menjadikan peluncuran GTA VI sebagai peluncuran terbesar dalam sejarah industri hiburan lintas media hingga saat ini, melampaui pencapaian film blockbuster dan event olahraga utama.

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Rekor Pemain Aktif Konsol PlayStation

Grand Theft Auto VI juga mencatatkan jumlah pemain aktif secara bersamaan atau concurrent players tertinggi dibandingkan seluruh judul lain di platform PlayStation. Pencapaian rekor ini mencakup berbagai kategori yang ada di platform tersebut, mulai dari game multipemain, free-to-play, hingga game pemain tunggal atau single-player.

Dari total jumlah pemain yang terhubung, waktu bermain yang dihabiskan oleh para pengguna mencapai 683 juta jam. Jika dihitung berdasarkan jumlah pemain unik, setiap pemain rata-rata menghabiskan lebih dari 17 jam untuk menjelajahi dunia game GTA VI, menunjukkan tingkat keterlibatan dan daya tarik konten yang sangat tinggi di awal peluncuran.

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Dampak Positif terhadap Penjualan PlayStation

Sony memperkirakan Grand Theft Auto VI menjadi game pertama yang dimainkan pada 70 persen unit PlayStation 5 (PS5) baru yang dibeli dan terhubung ke jaringan selama akhir pekan peluncurannya. Angka ini membuktikan betapa besarnya pengaruh judul ini terhadap pertumbuhan pasar konsol generasi terbaru.

Meskipun dampaknya sangat terasa di ekosistem Sony, perusahaan masih belum mengungkapkan jumlah pemain GTA VI yang mengakses game tersebut melalui konsol Xbox. Akibatnya, total jumlah pemain dari seluruh platform masih belum diketahui secara pasti, meskipun dominasi di platform PlayStation telah terkonfirmasi dengan data yang jelas.

Prospek Industri Game Jangka Panjang

Kinerja ekonomi yang luar biasa dari Grand Theft Auto VI ini tidak hanya berdampak pada Rockstar Games, tetapi juga对整个 industri video game global. Rekor penjualan Rp69,37 triliun ini menetapkan standar baru bagi publisher lain dalam merencanakan strategi peluncuran produk utama mereka.

Minat konsumen yang sangat tinggi terhadap GTA VI juga mendorong optimisme pasar terhadap penjualan perangkat keras gaming di kuartal berikutnya. Para analis industri memprediksi bahwa tren peningkatan ketergantungan konsumen pada platform konsol seperti PlayStation akan terus berlanjut seiring dengan kedewasaan pasar game mobile dan cloud gaming di masa depan.