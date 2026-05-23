Grup Musik Tiggu Band Cetak Lagu Reggae Nyanyian "Drinking Coconut In The Sand"

Grup musik Tiggu Band kembali menghadirkan karya terbaru lewat single berjudul Drinking Coconut In The Sand. Lagu ini menawarkan warna reggae modern dengan nuansa tropis yang santai dan hangat, dipadukan dengan sentuhan saxophone yang soulful. Single ini menghadirkan suasana layaknya menikmati matahari terbenam di tepi pantai.

Single ini menghadirkan suasana layaknya menikmati matahari terbenam di tepi pantai. Irama reggae ringan berpadu dengan beach vibes serta suara ombak yang digambarkan melalui aransemen musik dan konsep visual video klipnya. Dalam lagu ini, posisi vokal diisi oleh Coca, karakter vokalnya yang membawa warna easy listening yang tetap terasa sinematik dan berkelas. Sementara permainan saxophone dari Ponda menjadi elemen penting yang memperkuat atmosfer tropical reggae di sepanjang lagu.

Tak hanya dari sisi musik, konsep visual juga digarap untuk mendukung nuansa yang ingin disampaikan. Video klip "Drinking Coconut In The Sand" mengusung tema tropical beach aesthetic yang menampilkan kebebasan, kebahagiaan sederhana, hingga momen menikmati kelapa dingin di atas pasir pantai. Proses produksi video sekaligus mixing dan mastering dikerjakan oleh Khancing. Seluruh pengerjaan dilakukan secara detail demi menghasilkan kualitas audio visual yang hangat, bersih, dan nyaman dinikmati.

Lagu ini ditulis oleh Tiggy Parker dengan gaya lirik sederhana dan mudah diingat. Hook yang kuat dalam lagu disebut menjadi salah satu daya tarik utama sehingga mudah melekat di telinga pendengar





