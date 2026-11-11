Grib Jaya Rosario Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Suap HGB PT Summarecon

Ketua Umum Grib Jaya Rosario, alias Hercules, dijadikan saksi pemeriksaan KPK pada 11 November 2026 terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN. Bersama puluhan orang, Ia menjelaskan asal-usul uang yang dikembalikan melalui kuasa hukum.

Ketua Umum Grib Jaya Rosario Rubio alias Hercules ditemui dan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada 11 November 2026 di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung menegaskan peran Hercules sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Prosedur Pemeriksaan Di Gedung Merah Putih

Di dalam gedung, Hercules ditemani puluhan petugas KPK. Ia menyatakan akan memberikan keterangan mengenai urusan tanah PT Summarecon, pejabat-pejabat tertangkap oleh Dirjen ATR serta terkait uang yang dikembalikan melalui kuasa hukum Grib Jaya. Menurut informan, Hulkern akan menjelaskan asal-usul transaksi tersebut untuk membantu penyelidikan.

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Peran KPK dan Saksi Utama

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi jadwal pemeriksaan Hercules, menekankan kebutuhan keterangan saksi tersebut untuk memperjelas keseluruhan perkara. Ia menambahkan bukti yang diperoleh dari Hercules akan menuntun penyidik dalam memaparkan fakta secara lengkap dan terang.

Jalur Suap dari PT Summarecon ke Pejabat ATR

Uang yang diduga diterima Hercules berasal dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan di Bogor, Jawa Barat, dan permintaan PT untuk membuka blokir serta pengurusan HGB. Empat dari delapan tersangka kasus ini adalah orang kepercayaan Menteri ATR Nusron Wahid, di antaranya tetap Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, serta Erwin dan Muhammad Fakhri.

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Penahanan Tersangka dan Dasar Hukum

KPK menahan delapan tersangka selama 20 hari, mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026. Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau b UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga menyalahi Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 (dengan perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001) serta Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menyoroti potensi suap dalam pengurusan HGB dan demokratisasi tanah di Indonesia. Pihak KPK akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Hercules pada 22 November 2026, presiden yang menetapkan himpunan tindakan, serta mengembalikan keutuhan tata kelola properti. Pemerintah mengakui perlunya transparansi dalam proses pengurusan HGB saat ini. Hal ini menandai tonggak penting bagi pengawasan anti korupsi di sektor pertanahan maupun kebijakan publik lainnya.