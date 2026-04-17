Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Melaju ke Final Proliga 2026 Usai Kalahkan Electric PLN Mobile

Tim voli putri Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dipastikan lolos ke babak puncak Proliga 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas Jakarta Electric PLN Mobile dalam laga penentu di semifinal. Dominasi tim asal Gresik ini semakin kokoh di sepanjang musim kompetisi, mengalahkan perlawanan sengit lawan dan menunjukkan kekuatan kolektif yang solid.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia secara resmi mengamankan satu tempat di babak puncak Proliga 2026 . Prestasi gemilang ini diraih setelah mereka berhasil mengungguli Jakarta Electric PLN Mobile dengan skor meyakinkan 3-1 (25-18, 25-21, 18-25, 25-19) pada pertandingan krusial di babak semifinal yang berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Kamis (16/4/2026) malam.

Kemenangan ini bukan hanya menegaskan superioritas Gresik Phonska Plus sepanjang musim kompetisi, tetapi juga memupus harapan tim lawan yang sempat memberikan perlawanan sengit dan memanaskan jalannya pertandingan. Sejak awal laga, tim asuhan Alessandro Lodi ini menunjukkan determinasi tinggi dan strategi yang matang. Dalam pertandingan yang penuh tensi tersebut, meskipun duet Kara Bajema dan Neriman Ozsoy dari kubu Jakarta Electric PLN Mobile sempat memberikan ancaman dan mencoba memperkecil ketertinggalan, kekuatan Gresik Phonska Plus kembali diperlihatkan melalui servis-servis mematikan dari pemain andalannya, Bytsenko, yang berhasil menjauhkan kembali skor. Memasuki set kedua, persaingan di lapangan semakin memanas, bahkan hingga mencapai poin-poin kritis di angka 16-16. Namun, ketenangan dan eksekusi yang baik dari Medi Yoku dan rekan-rekannya berhasil mengamankan set ini untuk kemenangan tim asal Gresik dengan skor 25-21. Dengan dua set awal yang berhasil diraih, secara efektif Gresik Phonska Plus telah memastikan diri melangkah ke babak final. Melihat situasi tersebut, pelatih Alessandro Lodi mengambil langkah taktis dengan melakukan rotasi pemain secara besar-besaran pada set ketiga. Perubahan strategi ini memberikan kesempatan bagi Jakarta Electric PLN untuk memanfaatkan momen, mencuri angka, dan akhirnya memenangkan set ketiga dengan skor 25-18. Meskipun demikian, momentum tersebut tidak bertahan lama, dan Gresik Phonska Plus kembali menunjukkan kelasnya di set keempat. Dominasi Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia di Proliga 2026 semakin tak terbantahkan dengan lolosnya mereka ke babak final. Perjalanan mereka menuju puncak kompetisi ini diwarnai dengan performa konsisten dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Kemenangan atas Jakarta Electric PLN Mobile ini menjadi bukti nyata dari kerja keras seluruh tim, baik para pemain maupun jajaran pelatih. Kekuatan kolektif yang ditunjukkan mampu mengatasi perlawanan sengit dari tim lawan, bahkan ketika mereka sempat memberikan tekanan balik. Ketenangan dalam menghadapi situasi genting, seperti pada set kedua yang berlangsung ketat, menjadi kunci keberhasilan tim ini. Keputusan strategis pelatih dalam melakukan rotasi pemain juga menunjukkan kedalaman skuad dan fleksibilitas taktik yang dimiliki oleh Gresik Phonska Plus. Meskipun sempat kehilangan set ketiga, tim ini mampu bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya untuk mengunci kemenangan di set keempat dan memastikan tiket final. Keberhasilan ini tidak hanya disambut sukacita oleh para pemain dan staf pelatih, tetapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung setia tim asal Gresik. Harapan untuk melihat Gresik Phonska Plus merengkuh gelar juara Proliga 2026 kini semakin membuncah. Perjuangan mereka di babak final nanti diprediksi akan semakin menarik, mengingat mereka akan berhadapan dengan tim-tim terbaik lainnya yang juga telah menunjukkan performa impresif sepanjang kompetisi. Kualitas permainan yang ditunjukkan oleh Gresik Phonska Plus sepanjang musim, termasuk kemenangan sebelumnya atas Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) di GOR Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Kamis (26/2/2026) malam, semakin memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah salah satu kandidat kuat juara Proliga 2026. Penampilan mereka secara keseluruhan menunjukkan tingkat permainan yang sangat tinggi dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di partai puncak





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Proliga 2026 Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia Jakarta Electric PLN Mobile Voli Putri Babak Final

United States Latest News, United States Headlines

