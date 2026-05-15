Gregoria Mariska Tunjung Tutup Laga PBSI, Alasan Kesehatan

Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu tunggal putri Olimpiade 2024, mengumumkan mundur dari pelatnas PBSI karena alasan kesehatan. Gregoria mengaku masih berkutat dengan proses pemulihan dari vertigo.

Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengungkapkan alasan Gregoria Mariska Tunjung mundur dari pelatnas. PP PBSI menyatakan Gregoria mundur karena alasan kesehatan. Pebulutangkis Indonesia itu dilaporkan mengirim surat kepada PBSI untuk mengajukan pengunduran diri nya.

Keputusan ini disampaikan Gregoria setelah berkomunikasi dengan Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian dan kepala pelatih tunggal putri utama, Imam Tohari. Dalam suratnya, Gregoria mengemukakan bahwa kondisi kesehatan menjadi alasan utamanya mundur dari pelatnas PBSI. Sebab, Gregoria mengaku masih berkutat dengan proses pemulihan dari vertigo. Peraih medali perunggu tunggal putri Olimpiade 2024 itu disebut belum pulih sepenuhnya dari kondisi kesehatan tersebut.

Hingga saat ini, Gregoria belum memiliki kepercayaan diri untuk bertanding kembali. Gregoria pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan pelatih PP PBSI dalam suratnya. Ia berterima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan selama 12 tahun terakhir. Sebaliknya, PP PBSI juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan prestasi Gregoria.

Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian mendoakan Gregoria segera pulih dan terus meraih kesuksesan di kemudian hari.

"Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia. Kami menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya," kata Eng Hian dikutip laman resmi PP PBSI, Jumat (15/5/2026)





