Gregoria Mariska Tunjung Resmi Mundur dari Pelatnas PBSI demi Fokus Pemulihan Kesehatan

Setelah 12 tahun mengabdi dan meraih berbagai prestasi termasuk medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI untuk fokus pada pemulihan kesehatan.

Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia ketika salah satu pe bulu tangkis tunggal putri terbaik tanah air, Gregoria Mariska Tunjung , memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan mengundurkan diri dari pemusatan latihan nasional atau Pelatnas PBSI .

Keputusan ini tentu menjadi kehilangan besar bagi ekosistem olahraga nasional, mengingat sosok Gregoria telah menjadi tumpuan utama bagi Indonesia di sektor tunggal putri selama bertahun-tahun. Pengumuman ini menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang atlet yang telah memberikan seluruh dedikasi, keringat, dan air mata demi mengibarkan bendera Merah Putih di berbagai turnamen bergengsi tingkat dunia.

Selama lebih dari satu dekade, Gregoria telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa dan menjadi wajah utama bagi perkembangan bulu tangkis putri di Indonesia, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar olahraga di seluruh pelosok negeri. Jika menilik kembali rekam jejak prestasinya, Gregoria bukanlah sosok yang asing dengan podium juara. Salah satu pencapaian paling fenomenal yang akan selalu dikenang adalah keberhasilannya meraih medali perunggu pada Olimpiade Paris 2024.

Prestasi ini menjadi sejarah baru bagi tunggal putri Indonesia yang sudah lama merindukan medali di ajang olahraga paling prestisius di dunia tersebut. Tidak hanya di level Olimpiade, Gregoria juga telah membuktikan taringnya di level regional melalui perolehan medali perunggu nomor individu tunggal putri pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur serta SEA Games 2021 di Vietnam.

Selain itu, kontribusinya dalam nomor beregu putri juga sangat signifikan, di mana ia berkali-kali membantu skuad Garuda menyabet medali perak dan perunggu di berbagai edisi SEA Games, serta meraih medali perunggu pada Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Keberadaannya di lapangan selalu memberikan energi positif dan semangat juang yang tinggi bagi rekan-rekan setimnya.

Momen terakhir Gregoria membela nama bangsa di bawah naungan Pelatnas terjadi pada ajang SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand pada bulan Desember tahun lalu. Dalam turnamen tersebut, Gregoria tampil penuh determinasi dan berhasil membawa tim Indonesia menembus babak final hingga akhirnya mengamankan medali perak. Meskipun harus puas dengan posisi kedua, perjuangan Gregoria di Thailand menjadi penutup yang manis sekaligus mengharukan bagi kariernya di Pelatnas.

Keputusan untuk mundur ini tidak diambil secara gegabah, melainkan didasari oleh pertimbangan kesehatan yang sangat serius. Gregoria kini perlu memfokuskan seluruh waktu dan energinya untuk menjalani proses pemulihan kondisi fisiknya agar dapat kembali sehat sepenuhnya. Cedera dan tekanan fisik yang tinggi selama bertahun-tahun berkompetisi di level elite menjadi alasan utama mengapa istirahat dan rehabilitasi total menjadi prioritas utama bagi atlet berusia 26 tahun ini. Pihak Pengurus Pusat PBSI pun menyikapi keputusan ini dengan penuh rasa hormat dan pengertian.

Dalam pernyataan resminya, PBSI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengorbanan Gregoria selama 12 tahun menjadi bagian dari keluarga besar Pelatnas. PBSI mengakui bahwa kerja keras, komitmen tanpa henti, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Gregoria dalam setiap pertandingan telah menjadi inspirasi bagi banyak atlet muda lainnya. Kehilangan Gregoria di lini depan tunggal putri tentu meninggalkan lubang yang besar, namun kesehatan atlet tetap menjadi hal yang paling utama.

PBSI berharap agar masa pemulihan ini dapat berjalan lancar sehingga Gregoria bisa segera pulih sepenuhnya dan tetap bisa meraih berbagai hal terbaik dalam hidupnya, baik di dalam maupun di luar lapangan bulu tangkis. Kini, publik bulu tangkis Indonesia hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Gregoria Mariska Tunjung. Perjalanan kariernya mengajarkan kita tentang arti ketekunan dan keberanian untuk menghadapi tantangan.

Meskipun ia tidak lagi mengenakan jersey Pelatnas dalam kompetisi mendatang, warisan prestasi dan semangat yang ditinggalkannya akan tetap hidup dan menjadi motivasi bagi generasi penerus tunggal putri Indonesia. Kita semua berharap agar proses penyembuhan cedera yang dialami Gregoria dapat berlangsung dengan cepat dan efektif, sehingga ia bisa kembali menikmati hidup dengan sehat dan bahagia. Terima kasih Gregoria atas segala perjuangan, pengorbanan, dan momen-momen membanggakan yang telah diberikan untuk kemajuan badminton Indonesia di mata dunia





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gregoria Mariska Tunjung PBSI Bulu Tangkis Olimpiade 2024 Berita Olahraga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mengejutkan, Gregoria Mariska Mundur dari Pelatnas PBSIKabar mengejutkan datang dari panggung bulutangkis Indonesia. Pemain tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI. Keputusan tersebut disa

Read more »

BREAKING NEWS! Gregoria Mariska Tunjung Mundur dari Pelatnas PBSIGregoria Mariska Tunjung resmi mundur dari Pelatnas PBSI pada 15/5/2026. Alasan utamanya adalah masalah kesehatan vertigo yang belum pulih sepenuhnya.

Read more »

Pelatnas PBSI kehilangan aset tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung mengundurkan diriGregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu Olimpiade, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelatnas PBSI karena alasan kesehatan. Keputusan Gregoria untuk mundur dari pelatnas menandai babak baru dalam perjuangannya di tengah penyakit vertigo sejak tahun lalu.

Read more »

Gregoria Mariska Tunjung Undur Diri dari Pelatnas PBSIPemain tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI setelah menjalani komunikasi dan diskusi bersama Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, serta pelatih kepala tunggal putri utama, Imam Tohari.

Read more »