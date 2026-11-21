Layanan ojek daring Green SM Bike resmi berhenti beroperasi di Indonesia pada 20 November 2026 setelah berjalan sejak September 2026. Perusahaan menjamin pengembalian dana bagi mitra pengemudi.

Layanan ojek daring berbasis kendaraan roda dua listrik, Green SM Bike, resmi mengumumkan penghentian operasional di Indonesia. Langkah strategis ini diimplementasikan mulai 20 November 2026 oleh perusahaan asal Vietnam tersebut. Keputusan ini menandai berakhirnya masa operasional Green SM Bike di pasar Indonesia setelah hanya berjalan sekitar dua bulan sejak peluncuran pertamanya pada September 2026.

Rincian Penonaktifan Layanan Ojol Listrik

Manajemen Green SM Bike secara resmi menyampaikan penghentian ini melalui akun Instagram perusahaan. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa layanan transportasi berbasis sepeda listrik tidak akan lagi menerima pesanan atau beroperasi secara aktif di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari peninjauan ulang strategi ekspansi regional yang dilakukan oleh manajemen pusat perusahaan.

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Penghentian operasional ini berdampak langsung pada ekosistem driver yang telah bergabung dalam armada awal. Driver batch pertama yang hadir dalam acara peluncuran sebelumnya kini tidak lagi mendapatkan akses ke aplikasi atau layanan pemecah masalah teknis operasional. Periode operasioal yang singkat ini menjadi catatan penting dalam dinamika pasar transportasi daring di Indonesia yang sangat kompetitif.

Status Layanan Kendaraan dan Komitmen Dana Mitra

Green SM Bike menekankan bahwa keputusan ini tidak memengaruhi aplikasi induk Green SM maupun layanan kendaraan roda empat. Layanan Green Car, Green Premium, dan Green Limo tetap beroperasi secara normal dan tidak terpengaruh oleh penutupan division ojek daring. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan kehadiran di sektor transportasi pribadi berbasis motor.

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Sebagai langkah transisi yang etis, perusahaan berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak finansial para mitra pengemudi yang telah bergabung. Manajemen menyatakan akan memproses pengembalian uang jaminan atau deposit yang telah dibayarkan oleh seluruh driver. Selain itu, biaya sewa kendaraan yang telah dibayarkan di muka namun belum digunakan juga akan dikembalikan secara penuh.

Proses pengembalian dana ini menjadi prioritas utama bagi tim keuangan Green SM Bike sebelum tutup buku operasional. Perusahaan berharap langkah transparan ini dapat meminimalisir dampak negatif bagi para mitra driver yang telah menginvestasikan waktu dan uang mereka. Komunikasi terbuka mengenai status pengembalian dana akan terus disosialisasikan melalui kanal resmi yang tersedia.