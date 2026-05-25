Grebeg Besar 2026: Keraton Surakarta Hadiningrat Menggelar Tradisi Turun-Temurun

Grebeg Besar 2026 akan digelar oleh Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai tradisi turun-temurun dalam memperingati Iduladha. Tradisi ini telah dilakukan sejak masa Paku Buwono XII dan menjadi simbol rasa syukur Keraton dan masyarakat atas limpahan berkah serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, GKR Koes Moertiyah Wandansari, mengatakan Grebeg Besar merupakan tradisi turun-temurun Keraton dalam memperingati Iduladha . Sejak masa Paku Buwono XII, pelaksanaan Grebeg Besar dilakukan pada Bakda kedua atau hari kedua setelah Iduladha menurut penetapan pemerintah, sebagai bentuk penghormatan kepada sentana dalem dan abdi dalem agar dapat merayakan Iduladha hari pertama bersama keluarga masing-masing.

Pengageng Sasana Wilapa Karaton Surakarta Hadiningrat itu menjelaskan, Grebeg Besar menjadi simbol rasa syukur Keraton dan masyarakat atas limpahan berkah serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Memang sejak Sinuhun Paku Buwono XII, pelaksanaan dipilih pada hari kedua agar sentana dan abdi dalem pada hari pertama dapat bersama keluarganya.

Sementara itu, Paku Buwono XIV Hangabehi dalam dawuh dalemnya mengajak seluruh sentana dalem, abdi dalem, dan masyarakat menjadikan Grebeg Besar sebagai momentum memperkuat rasa syukur, persatuan, serta pelestarian budaya adiluhung warisan leluhur Mataram Islam. Tradisi Grebeg Besar bukan sekadar seremoni budaya, melainkan bagian dari syiar spiritual, sedekah Karaton kepada rakyat, serta simbol eratnya hubungan antara Karaton Surakarta dengan masyarakat.

Dalam prosesi Grebeg Besar nanti, Keraton Surakarta akan mengeluarkan sepasang gunungan beserta ubarampe lainnya yang dikirab dari Keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Kirab tersebut akan diiringi prajurit keraton, sentana dalem, dan abdi dalem. Gunungan Jaler yang berisi hasil bumi sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran. Kedua gunungan nantinya akan didoakan di Masjid Agung Surakarta oleh pemuka agama Keraton Surakarta.

Usai prosesi doa, Gunungan Jaler akan diperebutkan masyarakat sebagai simbol berkah. Sementara Gunungan Estri akan dibawa kembali menuju Kori Kamandungan untuk diperebutkan di halaman Karaton. Selain kirab Grebeg Besar, Keraton Surakarta juga akan melaksanakan ritual jamasan atau pembersihan pusaka-pusaka sakral sehari sebelum prosesi berlangsung. Keraton juga akan menyembelih dua ekor sapi kurban yang berasal dari sentana dalem dan dipersembahkan kepada Keraton.

Daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada abdi dalem dan masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bagian dari pengabdian sosial kepada masyarakat, Keraton Surakarta bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga akan menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi abdi dalem dan masyarakat umum. Keraton Surakarta Hadiningrat pun mengundang masyarakat untuk hadir menyaksikan rangkaian tradisi Grebeg Besar sekaligus memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sentana dalem dan abdi dalem yang tetap setya tuhu mengabdi untuk Karaton. Semoga seluruh rangkaian Grebeg Besar Dal 1959 berjalan lancar dan membawa berkah bagi masyarakat





