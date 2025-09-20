Gravenberch Gemilang, Liverpool Tundukkan Everton di Merseyside Derby

Liverpool berhasil mengamankan kemenangan penting atas Everton dalam pertandingan Merseyside Derby yang sengit. Ryan Gravenberch tampil sebagai bintang lapangan, mencetak gol dan memberikan assist yang menentukan kemenangan Si Merah.

Liverpool berhasil membungkam rival sekota mereka, Everton , dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Anfield pada Sabtu (20/9/2025) malam WIB. Kemenangan ini tidak hanya krusial dalam persaingan lokal Merseyside Derby , tetapi juga memperkokoh posisi Si Merah di puncak klasemen Premier League . Kemenangan ini menjadi penanda sempurna bagi Liverpool yang berhasil memenangkan lima pertandingan pertama mereka di musim ini.

Performa gemilang Ryan Gravenberch menjadi sorotan utama dalam pertandingan sengit tersebut. Gelandang berusia 23 tahun ini memainkan peran kunci dalam keberhasilan Liverpool meraih tiga poin penuh. Ia tidak hanya mencetak gol pembuka bagi The Reds pada menit ke-10, memanfaatkan umpan lambung brilian dari Mohamed Salah dengan tendangan voli yang terarah dan memukau, tetapi juga menjadi kreator gol kedua timnya. Umpan terobosannya yang akurat berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Hugo Ekitike, membawa Liverpool unggul 2-0 pada menit ke-29. Gravenberch menunjukkan kedewasaan dan visi bermain yang luar biasa, mampu mengendalikan tempo permainan dan memberikan umpan-umpan krusial yang memecah pertahanan Everton. Peran Gravenberch dalam pertandingan ini sangat vital, mengingat pemain-pemain kunci seperti Mohamed Salah, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai, yang biasanya bersinar, kali ini relatif kurang menonjol. Kontribusi Gravenberch jauh melampaui sekadar gol dan assist. Ia juga mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang mampu mencetak gol dan memberikan assist dalam sejarah Merseyside Derby. Selain itu, Gravenberch juga menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa dengan mencatatkan lima tekel sukses dan satu intersepsi penting. Pemain timnas Belanda ini berperan sebagai filter di lini tengah, menjaga keseimbangan permainan Liverpool dan memutus serangan-serangan lawan sebelum mencapai pertahanan. Performa konsistennya memungkinkan Liverpool untuk mempertahankan posisi puncak klasemen setidaknya selama satu pekan ke depan, semakin mengukuhkan dominasi mereka di awal musim. Gravenberch sendiri mengungkapkan kebahagiaannya setelah pertandingan, 'Senang banget. Menghadapi Everton itu sulit, tetapi kami tampil sangat baik dan pada akhirnya bisa mendapatkan tiga poin, jadi saya senang sekali,' ungkapnya dengan antusias. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Liverpool untuk terus melaju dan menjaga momentum positif mereka di Premier League, sekaligus membuktikan superioritas mereka di hadapan rival sekota





