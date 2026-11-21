Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri resmi dibuka pada 19 Oktober 2026 di Jalan Diponegoro, menyediakan layanan mata modern bagi warga Jawa Timur.

Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri secara resmi menggelar seremoni grand opening untuk memperluas akses layanan kesehatan mata bagi masyarakat Indonesia. Peresmian ini menandai langkah konkret dari JEC Eye Hospitals and Clinics dalam membawa standar internasional ke Kediri. Kehadiran fasilitas kesehatan ini memberikan pilihan baru bagi warga di Kediri, Nganjuk, Blitar, dan Tulungagung untuk mendapatkan penanganan gangguan penglihatan tanpa harus bepergian jauh.

Rangkaian Peresmian dan Tokoh Terlibat

Peresmian Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan perusahaan kesehatan ternama. Hadir sebagai tamu utama adalah Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, yang turut memuji langkah perluasan layanan kesehatan tersebut. Selain itu, Presiden Direktur JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. dr. Johan A. Hutauruk, juga hadir untuk meresmikan operasional klinik ini secara simbolis.

Also read Mata-Mata dan Larangan Nutella: Bek Milan Sebut Metode Conceicao Mirip Hitler

Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran JEC Eye Hospitals and Clinics di Kota Kediri. Ia menekankan bahwa penglihatan memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak agar dapat belajar dengan optimal. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Pihak perusahaan juga diwakili oleh Direktur PT Dadaha Mukti Husada, dr. Devi Putri Swadayani, serta Kepala Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri, dr. Seravina Adila Izzati. Kehadiran mereka menunjukkan kolaborasi yang solid antara pemangku kepentingan swasta dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan mata yang berkualitas.

Advertisement

Strategi Ekspansi JEC di Jawa Timur

Operasional Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri secara resmi dimulai pada 19 Oktober 2026. Lokasinya strategis berada di Jalan Diponegoro No. 6, Balowerti, Kota Kediri, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat dari berbagai wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, pasien tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kota besar untuk mendapatkan perawatan spesialis mata.

Klinik ini merupakan bagian dari jaringan ekspansi JEC Eye Hospitals and Clinics di Jawa Timur. Kehadirannya memperkuat posisi jaringan tersebut menyusul adanya JEC JAVA @ Surabaya dan JEC JAVA @ Pasuruan yang telah beroperasi lebih dahulu. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk membangun infrastruktur kesehatan mata yang terintegrasi dan mudah dijangkau di seluruh wilayah Jawa Timur.

Masyarakat dari Kediri, Nganjuk, Blitar, dan Tulungagung kini memiliki alternatif utama untuk layanan pemeriksaan mata yang komprehensif. Fasilitas ini dilengkapi dengan dokter spesialis mata dan diagnostik modern. Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan dilakukan dengan cepat dan efektif. Akses yang lebih dekat ini diharapkan dapat mengurangi beban transportasi dan biaya kesehatan bagi pasien.

Visi Kesehatan dan Produktivitas Nasional

Presiden Direktur JEC Eye Hospitals and Clinics, Dr. dr. Johan A. Hutauruk, menjelaskan bahwa bangsa yang maju dibangun oleh masyarakat yang sehat dan berpendidikan. Penglihatan yang baik merupakan penghubung krusial antara kedua pilar tersebut. Kemampuan melihat dengan baik sangat menentukan bagaimana seseorang belajar, memperoleh informasi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara mandiri.

Advertisement

Komitmen JEC Eye Hospitals and Clinics untuk memperluas akses layanan ini bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan juga kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup. Dengan penanganan mata yang tepat, produktivitas masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Pasien dapat kembali bekerja dan belajar tanpa hambatan visual yang mengganggu.

Ke depan, Klinik Utama Mata JEC JAVA @ Kediri diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang profesional. Target utamanya adalah memberikan pelayanan yang ramah dan penuh kepedulian kepada setiap pasien. Melalui layanan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mampu menjaga kesehatan mata mereka. Langkah ini akan membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkualitas tinggi.

Kemudahan akses layanan kesehatan mata di Kediri ini juga selaras dengan program kesehatan nasional. Dengan mengurangi hambatan geografis dalam mendapatkan perawatan spesialis, angka kelainan mata dapat ditangani lebih awal. Hal ini akan menurunkan tingkat kecacatan akibat gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Kolaborasi antara swasta dan pemerintah ini menjadi model sukses dalam penyediaan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas tinggi di wilayah Indonesia timur dan tengah.