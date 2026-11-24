Pemilihan Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia 2026 menghadirkan 26 finalis dari 38 provinsi untuk mendorong pariwisata berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemilihan Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia (DDKWI) 2026 resmi menggelar Malam Grand Final pada Sabtu, 21 November 2026, di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Acara puncak ini menghadirkan 26 finalis terbaik yang terpilih melalui proses seleksi ketat untuk mewakili potensi pariwisata desa dari berbagai penjuru nusantara.

Momentum Promosi Pariwisata Berbasis Lokal

Acara ini menjadi wadah strategis bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata desa yang berbasis pada kearifan lokal, tradisi budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Umum Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) dan Anggota Komisi VII DPR RI, Eva Monalisa, S.I.Kom., menekankan bahwa DDKWI 2026 bukan sekadar ajang kompetisi untuk menentukan pemenang.

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Eva Monalisa menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan gerakan bersama untuk membangun kesadaran kolektif mengenai potensi luar biasa yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia sebagai kekuatan utama sektor pariwisata nasional. Menurutnya, kekayaan pariwisata negara kita tidak hanya terukur dari keindahan alam semata, tetapi juga mencakup keragaman budaya, tradisi, kuliner, kerajinan tangan, serta keramahan masyarakat desa yang unik.

Lebih lanjut, Eva Monalisa menegaskan bahwa pengembangan desa wisata harus mampu memberikan dampak nyata dan terukur bagi masyarakat setempat. Dampak tersebut mencakup penguatan ekonomi lokal, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga upaya pelestarian budaya yang selama ini menjadi identitas utama setiap desa.

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Rekapitulasi Seleksi dan Partisipasi Peserta

Ketua Pelaksana Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia 2026, Piet Cintya Mawar, melaporkan bahwa antusiasme peserta pada edisi tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Total sebanyak 350 peserta dari 38 provinsi di Indonesia turut mendaftar dan mengikuti proses audisi yang berlangsung secara nasional.

Setelah melalui tahap seleksi administrasi yang ketat, sebanyak 104 peserta dinyatakan lolos untuk melanjutkan ke tahapan audisi berikutnya. Dari ribuan pendaftar tersebut, akhirnya terpilih 26 finalis terbaik yang mewakili 11 provinsi di Indonesia untuk melaju ke malam grand final yang diselenggarakan pada akhir pekan kemarin.

Piet Cintya Mawar berharap penyelenggaraan DDKWI 2026 tidak berhenti sebagai ajang kompetisi belaka. Ia menekankan pentingnya event ini menjadi awal dari gerakan nyata generasi muda dalam memperkenalkan potensi desa dan kampung wisata Indonesia kepada masyarakat luas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi antardaerah.

Strategi One Village One Story One Impact

HPWI menetapkan visi strategis dengan semangat One Village, One Story, One Impact, di mana setiap desa diharapkan mampu mengangkat cerita dan keunikan lokalnya menjadi kekuatan pariwisata yang berdaya saing. Pariwisata berkelanjutan ini harus memberikan manfaat langsung dan transparan bagi masyarakat sekitar yang menjadi subjek utama pengembangan kawasan.

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Para duta yang terpilih nantinya diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat promosi desa wisata di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, mereka juga akan bertugas membangun jejaring antar-daerah dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem pariwisata desa yang lebih inklusif dan modern.

Setelah melalui serangkaian tahapan penilaian yang objektif dan transparan, dewan juri resmi menetapkan para pemenang Duta Desa dan Kampung Wisata Indonesia 2026. Pengumuman nama-nama pemenang menjadi momen penutup dari proses seleksi panjang yang melibatkan berbagai ahli dan praktisi pariwisata nasional.

Daftar Pemenang Duta Desa dan Kampung Wisata 2026

Berdasarkan hasil penilaian akhir, berikut adalah nama-nama para pemenang yang resmi ditetapkan oleh dewan juri. Alyasakha Dwivina Putri mewakili Provinsi DKI Jakarta dan meraih posisi utama. Anindya Regita Arini mewakili Provinsi Bangka Belitung, sedangkan Ika Mawarni mewakili Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, gelar Duta Favorit DDKWI 2026 juga diumumkan sebagai bagian dari hasil kompetisi. Para duta terpilih ini kini memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk terus mengadvokasi dan mempromosikan potensi wisata desa sebagai ujung tombak perekonomian nasional yang berkelanjutan.