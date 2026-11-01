Grand Final AXIS Nation Cup 2026: SMK Nusantara dan MAN 1 Sukabumi Juara

SMK Nusantara dan MAN 1 Sukabumi meraih gelar juara AXIS Nation Cup 2026 di Istora Senayan. Axis menggelar kompetisi futsal pelajar terbesar di Indonesia dengan partisipasi ribuan tim.

SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi berhasil menjuarai AXIS Nation Cup 2026 pada Grand Final yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 31 Oktober. Kompetisi futsal pelajar nasional tersebut ditunaikan oleh PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk melalui merek layanannya, AXIS, dengan mengusung tema Laga Para Juara.

Kemenangan Dramatis Di Istora Senayan

Puncak pertandingan kategori putra berlangsung penuh ketegangan ketika SMK Nusantara mengalahkan SMAN 21 Bandung dengan skor akhir 2-1. Tim asal Jakarta ini sempat mempertahankan keunggulan dua gol, namun SMAN 21 Bandung berhasil memperkecil selisih melalui gol pada lima menit terakhir pertandingan. Meskipun mendapat tekanan besar hingga akhir laga, SMK Nusantara mampu mempertahankan kemenangan dan mengamankan gelar juara nasional ANC 2026.

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Sementara itu, pada kategori putri, MAN 1 Kabupaten Sukabumi tampil sebagai juara baru setelah mengalahkan SMAN 1 Kepahiang dengan skor telak 4-1. Perolehan hadiah tempat ketiga pada kategori putra diraih oleh SMAN 2 Raha yang berhasil mengalahkan MAN 2 Samarinda dengan skor 5-0. Hasil ini melengkapi podium tertinggi dari kompetisi yang mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh penjuru negeri.

Partisipasi Besar Dari Seluruh Indonesia

Grand Final AXIS Nation Cup 2026 merupakan puncak dari perjalanan kompetisi yang telah menjangkau 40 kota di Indonesia. Total sebanyak 1.730 tim sekolah dan 17.300 atlet atau pelajar telah terlibat dalam rangkaian acara ini. Dengan jumlah peserta yang masif, kompetisi ini menegaskan posisinya sebagai wadah penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan olahraga dan menunjukkan sportivitas tinggi di tingkat nasional.

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Antusiasme masyarakat terhadap ajang ini sangat terasa, terlihat dari kehadiran lebih dari 390 ribu pengunjung sepanjang rangkaian penyelenggaraan. Ribuan penonton juga memadati Istora Senayan untuk memeriahkan puncak acara, menciptakan atmosfer yang meriah dan mendukungi para peserta didik yang berlaga di lapangan hijau.

Apresiasi Prestasi dan Potensi Generasi Muda

Azher Javid, Chief AXIS Officer XLSMART, menyampaikan ucapan selamat kepada SMK Nusantara dan MAN 1 Kabupaten Sukabumi atas pencapaian gemilang mereka. Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang telah menunjukkan kemampuan, semangat juang, kerja sama tim, dan sikap sportivitas yang luhur selama kompetisi berlangsung. Perjalanan para peserta dari tingkat daerah hingga ke panggung nasional membuktikan besarnya potensi generasi muda Indonesia.

Azher menekankan bahwa AXIS ingin menghadirkan lebih dari sekadar turnamen futsal biasa. Melalui ANC, AXIS berharap dapat memberikan kesempatan bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan diri, membangun kepercayaan diri, dan membuka jalan menuju prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Hal ini sejalan dengan visi untuk memajukan ekosistem olahraga pelajar di tanah air.

Kolaborasi Strategis Dengan Federasi Futsal Indonesia

Komitmen AXIS dalam memajukan olahraga nasional diperkuat melalui kolaborasi strategis dengan Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Berkat kemitraan ini, tim juara kategori putra memiliki kesempatan untuk mengikuti Intensive Training Program serta proses talent scouting bersama pelatih nasional bersertifikat AFC. Langkah ini merupakan jalur pembinaan penting untuk menghasilkan atlet futsal masa depan yang berkualitas.

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Penghargaan individu juga diberikan untuk mengakui talenta berbakat. Panitia menganugerahi pemain terbaik putra dan putri, serta pelatih atas performa luar biasa sepanjang turnamen. Kemenangan SMK Nusantara ini juga menandai kelanjutan prestasi mereka di ANC, setelah menjadi runner-up pada ANC 2023 dan juara pada ANC 2025 sebelum mempertahankan titelnya di tahun 2026.

Dukungan Teknologi Dan Hiburan Digital

Kemeriahan di luar lapangan dilengkapi dengan integrasi festival musik, aktivitas interaktif, dan berbagai pilihan kuliner yang menarik. Para pengunjung Istora Senayan dihibur oleh penampilan musisi nasional ternama seperti JKT48, Bernadya, Inul Daratista, Dia feat. Naufal Syachreza, hingga Oom Leo feat. Mingse. Suasana pertandingan semakin hidup dengan ulasan taktis dari pengamat sepak bola OFFSIDE DUO, Coach Justin dan Panji Suryono.

XLSMART juga menghadirkan dukungan konektivitas melalui AXIS 5G AF atau Absolute Fast untuk menunjang aktivitas digital peserta, suporter, dan pengunjung. Jaringan ini memungkinkan pelanggan berbagi momen pertandingan, mengunggah foto dan video, serta mengakses aplikasi digital selama acara berlangsung. Kehadiran fitur digital seperti Gamefinity, AXISNET Minigames, dan penukaran AXIS Coin untuk merchandise resmi dan Mystery AIGO semakin memperkaya pengalaman pengunjung.

Komitmen XLSMART terhadap Network Leadership tercermin dari pencapaian merek layanan XL pada Ookla Speedtest Awards semester pertama 2026. Dukungan teknologi dan infrastruktur digital yang handal menjadi bagian penting dari upaya XLSMART menghadirkan layanan konektivitas yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi muda Indonesia secara menyeluruh.