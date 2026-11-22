Gran Max Pick Up mendominasi pasar kendaraan niaga Astra Daihatsu di Sulawesi Selatan dengan kontribusi 61 persen penjualan. Simak data lengkap dan analisis strategi penjualan Daihatsu Sales Operation.

Model kendaraan Gran Max Pick Up milik PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah membuktikan diri sebagai tulang punggung utama penjualan di wilayah Sulawesi Selatan. Data terbaru dari Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk- Daihatsu Sales Operation ( AI-DSO) mengonfirmasi bahwa model niaga ini menyumbang lebih dari separuh total volume penjualan Daihatsu di provinsi tersebut.

Gran Max Pick Up Jadi Kontributor Penjualan Utama

Gran Max Pick Up mencatatkan dominasi mutlak dengan kontribusi sebesar 61 persen terhadap total penjualan Daihatsu di Sulawesi Selatan. Angka ini jauh meninggalkan model kendaraan lainnya dalam jajaran produk Daihatsu, menunjukkan bahwa kebutuhan akan kendaraan operasional sangat tinggi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Peristiwa pengukuhan posisi ini diungkapkan secara resmi selama acara Daihatsu Kumpul Sahabat Makassar yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar pada hari Minggu, 22 November 2026.

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Walaupun gran Max Pick Up memiliki segmen pengguna yang beragam, mulai dari kebutuhan usaha kecil hingga sektor pertanian, data menunjukkan bahwa konsumen perorangan atau retail masih mendominasi pembelian model ini. Kondisi ini menciptakan komposisi penjualan yang unik di Sulawesi Selatan, di mana kendaraan niaga jauh lebih dominan dibandingkan dengan kendaraan penumpang yang biasanya lebih banyak dicari di kota-kota besar lain. Model keluarga tetap memiliki pasarnya sendiri, namun porsinya masih jauh di bawah Gran Max.

Posisi Sigra dan Model Kendaraan Lainnya di Pasar Lokal

Setelah Gran Max Pick Up, model Sigra berada di posisi kedua dengan kontribusi sebesar 14 persen terhadap total penjualan. Kepala Wilayah Astra Daihatsu Indonesia Bagian Timur, Yodiyanto, menjelaskan bahwa sebagian besar pembeli Sigra adalah customer retail, bukan perusahaan. Kendaraan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan mobilitas sehari-hari masyarakat, termasuk kebutuhan keluarga dan aktivitas harian lainnya.

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Model lainnya seperti Ayla dan Terios juga berkontribusi dalam penjualan, namun volumenya masih jauh di bawah Gran Max dan Sigra. Struktur pasar kendaraan di Sulawesi Selatan ini berbeda signifikan dengan sejumlah daerah lain yang lebih banyak mengandalkan kendaraan penumpang sebagai primadona penjualan. Dominasi kendaraan niaga ini mencerminkan karakteristik kebutuhan logistik dan transportasi barang yang sangat krusial bagi perekonomian regional.

Strategi Pemasaran dan Target Penjualan Bulanan Astra Daihatsu

Yodiyanto menyebutkan bahwa rata-rata penjualan seluruh model Daihatsu di Sulawesi Selatan mencapai 714 unit per bulan. Angka ini merupakan bagian dari total pasar otomotif di Sulawesi Selatan yang diperkirakan mencapai sekitar 2.853 unit per bulan. Target penjualan ini dicapai melalui berbagai upaya strategis, salah satunya adalah mempererat hubungan dengan pelanggan dan komunitas lokal.

Upaya tersebut diwujudkan melalui acara Daihatsu Kumpul Sahabat Makassar 2026 yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar selama periode 18 hingga 22 November 2026. Acara ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga sarana untuk memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalam. Dengan mempertahankan dominasi di segmen kendaraan niaga dan menjaga kepercayaan konsumen retail, PT Astra Daihatsu Motor bertujuan untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di Sulawesi Selatan.